https://ukraina.ru/20221029/1040244700.html

Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба"

Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба" - 29.10.2022 Украина.ру

Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба"

Физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, есть ли у президента Украины Владимира Зеленского так называемая "грязная бомба"

2022-10-29T08:00

2022-10-29T08:00

2022-10-29T08:00

бомба

грязная бомба

новости

эксперт

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Он напомнил, что на Украине есть три АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов.Когда это ядерное топливо извлекают из активной зоны, его размещают в бассейнах и выдерживают там 5 лет, чтобы снять лишнюю радиацию. Это абсолютно безопасно, так как делается по специальным технологиям от МАГАТЭ."Тем не менее, если эти топливные стержни извлечь непосредственно из бассейна и использовать для начинки какого-либо контейнера, все что останется дальше – оснастить этот контейнер взрывными устройствами и поднять как можно выше. Вот и готова "грязная бомба", при взрыве которой ядерные вещества разлетаются в виде аэрозоля, если идет дождь, или оседают пылью на поверхность земли. Весь вопрос в том, чем начинят этот снаряд", - объяснил эксперт.По его словам, есть и другой вариант изготовления опасного устройства: сделать смесь самых разных изотопов, которые делятся достаточно долго (так называемый, период полураспада – время, в течение которого активность источника радиоизлучения снижается вдвое)."Один из изотопов, которые существуют на Украине из наиболее опасных для человека – это радиоактивный йод, который за 4 дня накапливается в щитовидной железе и приводит человека к тяжелым последствиям со здоровьем, в том числе к онкологии. Также есть изотопы стронция, период полураспада которого составляет 30 лет, и другие. <...> Кроме того, на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Соответственно там имеется в большом количестве графит с наведенной радиацией, то есть с изотопом углерода-13", - сказал он.Марцинкевич уточнил, что это не самый большой и не самый жесткий объем излучения, однако углерод абсолютно хорошо усваивается всем живым на планете: растениями, животными, со всеми вытекающими отсюда последствиями.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бомба, грязная бомба, новости, эксперт