https://ukraina.ru/20221029/1040244700.html
Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба" - 29.10.2022 Украина.ру
Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
Физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, есть ли у президента Украины Владимира Зеленского так называемая "грязная бомба"
2022-10-29T08:00
2022-10-29T08:00
2022-10-29T08:00
бомба
грязная бомба
новости
эксперт
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Он напомнил, что на Украине есть три АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов.Когда это ядерное топливо извлекают из активной зоны, его размещают в бассейнах и выдерживают там 5 лет, чтобы снять лишнюю радиацию. Это абсолютно безопасно, так как делается по специальным технологиям от МАГАТЭ."Тем не менее, если эти топливные стержни извлечь непосредственно из бассейна и использовать для начинки какого-либо контейнера, все что останется дальше – оснастить этот контейнер взрывными устройствами и поднять как можно выше. Вот и готова "грязная бомба", при взрыве которой ядерные вещества разлетаются в виде аэрозоля, если идет дождь, или оседают пылью на поверхность земли. Весь вопрос в том, чем начинят этот снаряд", - объяснил эксперт.По его словам, есть и другой вариант изготовления опасного устройства: сделать смесь самых разных изотопов, которые делятся достаточно долго (так называемый, период полураспада – время, в течение которого активность источника радиоизлучения снижается вдвое)."Один из изотопов, которые существуют на Украине из наиболее опасных для человека – это радиоактивный йод, который за 4 дня накапливается в щитовидной железе и приводит человека к тяжелым последствиям со здоровьем, в том числе к онкологии. Также есть изотопы стронция, период полураспада которого составляет 30 лет, и другие. <...> Кроме того, на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Соответственно там имеется в большом количестве графит с наведенной радиацией, то есть с изотопом углерода-13", - сказал он.Марцинкевич уточнил, что это не самый большой и не самый жесткий объем излучения, однако углерод абсолютно хорошо усваивается всем живым на планете: растениями, животными, со всеми вытекающими отсюда последствиями.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бомба, грязная бомба, новости, эксперт
Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
Физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, есть ли у президента Украины Владимира Зеленского так называемая "грязная бомба"
Он напомнил, что на Украине есть три АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов.
Когда это ядерное топливо извлекают из активной зоны, его размещают в бассейнах и выдерживают там 5 лет, чтобы снять лишнюю радиацию. Это абсолютно безопасно, так как делается по специальным технологиям от МАГАТЭ.
"Тем не менее, если эти топливные стержни извлечь непосредственно из бассейна и использовать для начинки какого-либо контейнера, все что останется дальше – оснастить этот контейнер взрывными устройствами и поднять как можно выше. Вот и готова "грязная бомба", при взрыве которой ядерные вещества разлетаются в виде аэрозоля, если идет дождь, или оседают пылью на поверхность земли. Весь вопрос в том, чем начинят этот снаряд", - объяснил эксперт.
По его словам, есть и другой вариант изготовления опасного устройства: сделать смесь самых разных изотопов, которые делятся достаточно долго (так называемый, период полураспада – время, в течение которого активность источника радиоизлучения снижается вдвое).
"Один из изотопов, которые существуют на Украине из наиболее опасных для человека – это радиоактивный йод, который за 4 дня накапливается в щитовидной железе и приводит человека к тяжелым последствиям со здоровьем, в том числе к онкологии. Также есть изотопы стронция, период полураспада которого составляет 30 лет, и другие. <...> Кроме того, на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Соответственно там имеется в большом количестве графит с наведенной радиацией, то есть с изотопом углерода-13", - сказал он.
Марцинкевич уточнил, что это не самый большой и не самый жесткий объем излучения, однако углерод абсолютно хорошо усваивается всем живым на планете: растениями, животными, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
"Например, если у вас есть сельхозугодия на зараженной местности, то вы получите радиоактивных коров и так далее", - объяснил специалист.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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