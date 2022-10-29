Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба" - 29.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221029/1040244700.html
Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба" - 29.10.2022 Украина.ру
Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
Физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, есть ли у президента Украины Владимира Зеленского так называемая "грязная бомба"
2022-10-29T08:00
2022-10-29T08:00
бомба
грязная бомба
новости
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039487661_0:71:1082:680_1920x0_80_0_0_5855f984ead4e511cb69ba397507f1af.png
Он напомнил, что на Украине есть три АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов.Когда это ядерное топливо извлекают из активной зоны, его размещают в бассейнах и выдерживают там 5 лет, чтобы снять лишнюю радиацию. Это абсолютно безопасно, так как делается по специальным технологиям от МАГАТЭ."Тем не менее, если эти топливные стержни извлечь непосредственно из бассейна и использовать для начинки какого-либо контейнера, все что останется дальше – оснастить этот контейнер взрывными устройствами и поднять как можно выше. Вот и готова "грязная бомба", при взрыве которой ядерные вещества разлетаются в виде аэрозоля, если идет дождь, или оседают пылью на поверхность земли. Весь вопрос в том, чем начинят этот снаряд", - объяснил эксперт.По его словам, есть и другой вариант изготовления опасного устройства: сделать смесь самых разных изотопов, которые делятся достаточно долго (так называемый, период полураспада – время, в течение которого активность источника радиоизлучения снижается вдвое)."Один из изотопов, которые существуют на Украине из наиболее опасных для человека – это радиоактивный йод, который за 4 дня накапливается в щитовидной железе и приводит человека к тяжелым последствиям со здоровьем, в том числе к онкологии. Также есть изотопы стронция, период полураспада которого составляет 30 лет, и другие. &lt;...&gt; Кроме того, на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Соответственно там имеется в большом количестве графит с наведенной радиацией, то есть с изотопом углерода-13", - сказал он.Марцинкевич уточнил, что это не самый большой и не самый жесткий объем излучения, однако углерод абсолютно хорошо усваивается всем живым на планете: растениями, животными, со всеми вытекающими отсюда последствиями.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039487661_70:0:997:695_1920x0_80_0_0_c87690bb5a8c311a1978cae7938f4de0.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
бомба, грязная бомба, новости, эксперт
бомба, грязная бомба, Новости, эксперт

Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба"

08:00 29.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, есть ли у президента Украины Владимира Зеленского так называемая "грязная бомба"
Он напомнил, что на Украине есть три АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов.
Когда это ядерное топливо извлекают из активной зоны, его размещают в бассейнах и выдерживают там 5 лет, чтобы снять лишнюю радиацию. Это абсолютно безопасно, так как делается по специальным технологиям от МАГАТЭ.
"Тем не менее, если эти топливные стержни извлечь непосредственно из бассейна и использовать для начинки какого-либо контейнера, все что останется дальше – оснастить этот контейнер взрывными устройствами и поднять как можно выше. Вот и готова "грязная бомба", при взрыве которой ядерные вещества разлетаются в виде аэрозоля, если идет дождь, или оседают пылью на поверхность земли. Весь вопрос в том, чем начинят этот снаряд", - объяснил эксперт.
По его словам, есть и другой вариант изготовления опасного устройства: сделать смесь самых разных изотопов, которые делятся достаточно долго (так называемый, период полураспада – время, в течение которого активность источника радиоизлучения снижается вдвое).
"Один из изотопов, которые существуют на Украине из наиболее опасных для человека – это радиоактивный йод, который за 4 дня накапливается в щитовидной железе и приводит человека к тяжелым последствиям со здоровьем, в том числе к онкологии. Также есть изотопы стронция, период полураспада которого составляет 30 лет, и другие. <...> Кроме того, на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Соответственно там имеется в большом количестве графит с наведенной радиацией, то есть с изотопом углерода-13", - сказал он.
Марцинкевич уточнил, что это не самый большой и не самый жесткий объем излучения, однако углерод абсолютно хорошо усваивается всем живым на планете: растениями, животными, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

"Например, если у вас есть сельхозугодия на зараженной местности, то вы получите радиоактивных коров и так далее", - объяснил специалист.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
бомбагрязная бомбаНовостиэксперт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14Путин и Одесса: пробует, хвалит, но не берёт
10:10Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник
09:59Что происходит у Кременной, ужасы плена, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 октября
09:30Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки
09:15Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд
08:50Акватория Севастопольская бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешно
08:00Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
07:47Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане
07:45Михеев: Киевский режим состоит из неадекватных персонажей
07:30Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы
07:15Видеманн: Британией управляет Тайный совет, и премьер там – казначей
07:00"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену
06:45Эксперт рассказал об отличиях "грязной" и ядерной бомбы
06:30Михеев рассказал, как назначение Сунака премьер-министром повлияет на Шотландию
06:15Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии
06:06"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ
06:04Избивали и обманом гнали на смерть. Пленный солдат рассказал правду о ВСУ
06:00"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев
05:55Эксперт разъяснил, почему США не дают Украине свое оборудование, чтобы подлатать энергосистему
05:45"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев
Лента новостейМолния