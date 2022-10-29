"Последовала лавина звонков": эксперт о том, как в США отреагировали на заявление РФ по "грязной бомбе" - 29.10.2022 Украина.ру
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"Последовала лавина звонков": эксперт о том, как в США отреагировали на заявление РФ по "грязной бомбе"
"Последовала лавина звонков": эксперт о том, как в США отреагировали на заявление РФ по "грязной бомбе" - 29.10.2022 Украина.ру
"Последовала лавина звонков": эксперт о том, как в США отреагировали на заявление РФ по "грязной бомбе"
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что после того, как Россия вынесла проблему "грязной бомбы" на обсуждение в Совбезе ООН, в Киеве "свернули" все действия
2022-10-29T05:15
2022-10-29T05:15
новости
россия
совбез оон
грязная бомба
киев
украина
вашингтон
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По мнению эксперта, после этих заявлений России, в Киеве началась сумятица: похоже, что пришёл приказ из Вашингтона сворачивать проект.Политолог подчеркивает, что планирующийся визит МАГАТЭ означает, что к этому моменту всё там "подчистят".Видим следующее - после того, как Россия очень высоко подняла этот вопрос, последовала лавина звонков из разных стран мира в Вашингтон с просьбой не позволять Киеву бросать "грязную" атомную бомбу, добавил он.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, совбез оон, грязная бомба, киев, украина, вашингтон
Новости, Россия, Совбез ООН, грязная бомба, Киев, Украина, Вашингтон

"Последовала лавина звонков": эксперт о том, как в США отреагировали на заявление РФ по "грязной бомбе"

05:15 29.10.2022
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что после того, как Россия вынесла проблему "грязной бомбы" на обсуждение в Совбезе ООН, в Киеве "свернули" все действия
По мнению эксперта, после этих заявлений России, в Киеве началась сумятица: похоже, что пришёл приказ из Вашингтона сворачивать проект.
Достигнута договорённость, что делегация МАГАТЭ посетит Киевский институт ядерных исследований и горно-обогатительный комбинат в Жёлтых водах, где собственно, бомбу могут приготовить.
Сергей Марков
Сергей Марков
Политолог
Политолог подчеркивает, что планирующийся визит МАГАТЭ означает, что к этому моменту всё там "подчистят".
Видим следующее - после того, как Россия очень высоко подняла этот вопрос, последовала лавина звонков из разных стран мира в Вашингтон с просьбой не позволять Киеву бросать "грязную" атомную бомбу, добавил он.
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 04:04
"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" КиеваВ первую очередь опасаться украинской "грязной бомбы" стоит тем странам, которые находятся вокруг предполагаемого эпицентра провокации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
 
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