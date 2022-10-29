"Последовала лавина звонков": эксперт о том, как в США отреагировали на заявление РФ по "грязной бомбе"
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что после того, как Россия вынесла проблему "грязной бомбы" на обсуждение в Совбезе ООН, в Киеве "свернули" все действия
По мнению эксперта, после этих заявлений России, в Киеве началась сумятица: похоже, что пришёл приказ из Вашингтона сворачивать проект.
Достигнута договорённость, что делегация МАГАТЭ посетит Киевский институт ядерных исследований и горно-обогатительный комбинат в Жёлтых водах, где собственно, бомбу могут приготовить.
Политолог подчеркивает, что планирующийся визит МАГАТЭ означает, что к этому моменту всё там "подчистят".
Видим следующее - после того, как Россия очень высоко подняла этот вопрос, последовала лавина звонков из разных стран мира в Вашингтон с просьбой не позволять Киеву бросать "грязную" атомную бомбу, добавил он.
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:04"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" КиеваВ первую очередь опасаться украинской "грязной бомбы" стоит тем странам, которые находятся вокруг предполагаемого эпицентра провокации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов