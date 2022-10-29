https://ukraina.ru/20221029/1040236798.html

"Последовала лавина звонков": эксперт о том, как в США отреагировали на заявление РФ по "грязной бомбе"

"Последовала лавина звонков": эксперт о том, как в США отреагировали на заявление РФ по "грязной бомбе" - 29.10.2022 Украина.ру

"Последовала лавина звонков": эксперт о том, как в США отреагировали на заявление РФ по "грязной бомбе"

Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что после того, как Россия вынесла проблему "грязной бомбы" на обсуждение в Совбезе ООН, в Киеве "свернули" все действия

2022-10-29T05:15

2022-10-29T05:15

2022-10-29T05:15

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По мнению эксперта, после этих заявлений России, в Киеве началась сумятица: похоже, что пришёл приказ из Вашингтона сворачивать проект.Политолог подчеркивает, что планирующийся визит МАГАТЭ означает, что к этому моменту всё там "подчистят".Видим следующее - после того, как Россия очень высоко подняла этот вопрос, последовала лавина звонков из разных стран мира в Вашингтон с просьбой не позволять Киеву бросать "грязную" атомную бомбу, добавил он.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221028/1040210448.html

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новости, россия, совбез оон, грязная бомба, киев, украина, вашингтон