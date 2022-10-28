https://ukraina.ru/20221028/1040274140.html
"Культурные различия": британка попыталась сделать украинку своей рабыней, но нарвалась на жесткий ответ
"Культурные различия": британка попыталась сделать украинку своей рабыней, но нарвалась на жесткий ответ - 28.10.2022 Украина.ру
"Культурные различия": британка попыталась сделать украинку своей рабыней, но нарвалась на жесткий ответ
Британский специалист по психическому здоровью Ханна Дебенхем из Акхилда решила эксплуатировать украинскую беженку с ребенком, а когда та обратилась в полицию, назвала ситуацию "культурными различиями", пишет Daily Mail
2022-10-28T21:06
2022-10-28T21:06
2022-10-28T21:06
украина
британия
беженцы
новости
скандал
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«Теперь, когда я вижу украинский флаг в этой стране, я не могу не испытывать злости на людей, которые не имеют ни благодарности, ни заботы, ни уважения к таким людям, как я», - цитирует британку газета.Издание не приводит позицию украинской беженки относительно сложившейся ситуации, вся история рассказана со слов эксплуататорши. Однако даже из этого складывается весьма однозначная картина.В частности, украинку постоянно заставляли заниматься уборкой по дому и присмотром за ребенком англичанки. Поначалу Дебенхэм помогала беженке, однако потом стала игнорировать ее просьбы. В результате та написала заявление в полицию, которое процитировало британское издание.«Меня использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день за небольшую или нулевую плату под видом схемы для украинских беженцев», - говорится в документе.Британская полиция, как водится, не нашла состава преступления в действиях своей гражданки - видимо, колониальное прошлое не так просто вытравить из британского общества и содержание в рабстве «людей третьего сорта» нарушением закона не считается.Возможно, именно в этом заключались «культурные отличия», о которых рассказывала англичанка местной газете.
https://ukraina.ru/20221028/1040273560.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, британия, беженцы, новости, скандал
"Культурные различия": британка попыталась сделать украинку своей рабыней, но нарвалась на жесткий ответ
Британский специалист по психическому здоровью Ханна Дебенхем из Акхилда решила эксплуатировать украинскую беженку с ребенком, а когда та обратилась в полицию, назвала ситуацию "культурными различиями", пишет Daily Mail
«Теперь, когда я вижу украинский флаг в этой стране, я не могу не испытывать злости на людей, которые не имеют ни благодарности, ни заботы, ни уважения к таким людям, как я», - цитирует британку газета.
Издание не приводит позицию украинской беженки относительно сложившейся ситуации, вся история рассказана со слов эксплуататорши. Однако даже из этого складывается весьма однозначная картина.
В частности, украинку постоянно заставляли заниматься уборкой по дому и присмотром за ребенком англичанки. Поначалу Дебенхэм помогала беженке, однако потом стала игнорировать ее просьбы. В результате та написала заявление в полицию, которое процитировало британское издание.
«Меня использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день за небольшую или нулевую плату под видом схемы для украинских беженцев», - говорится в документе.
Британская полиция, как водится, не нашла состава преступления в действиях своей гражданки - видимо, колониальное прошлое не так просто вытравить из британского общества и содержание в рабстве «людей третьего сорта» нарушением закона не считается.
Возможно, именно в этом заключались «культурные отличия», о которых рассказывала англичанка местной газете.