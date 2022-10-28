"Культурные различия": британка попыталась сделать украинку своей рабыней, но нарвалась на жесткий ответ - 28.10.2022 Украина.ру
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"Культурные различия": британка попыталась сделать украинку своей рабыней, но нарвалась на жесткий ответ
"Культурные различия": британка попыталась сделать украинку своей рабыней, но нарвалась на жесткий ответ - 28.10.2022 Украина.ру
"Культурные различия": британка попыталась сделать украинку своей рабыней, но нарвалась на жесткий ответ
Британский специалист по психическому здоровью Ханна Дебенхем из Акхилда решила эксплуатировать украинскую беженку с ребенком, а когда та обратилась в полицию, назвала ситуацию "культурными различиями", пишет Daily Mail
2022-10-28T21:06
2022-10-28T21:06
украина
британия
беженцы
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скандал
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«Теперь, когда я вижу украинский флаг в этой стране, я не могу не испытывать злости на людей, которые не имеют ни благодарности, ни заботы, ни уважения к таким людям, как я», - цитирует британку газета.Издание не приводит позицию украинской беженки относительно сложившейся ситуации, вся история рассказана со слов эксплуататорши. Однако даже из этого складывается весьма однозначная картина.В частности, украинку постоянно заставляли заниматься уборкой по дому и присмотром за ребенком англичанки. Поначалу Дебенхэм помогала беженке, однако потом стала игнорировать ее просьбы. В результате та написала заявление в полицию, которое процитировало британское издание.«Меня использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день за небольшую или нулевую плату под видом схемы для украинских беженцев», - говорится в документе.Британская полиция, как водится, не нашла состава преступления в действиях своей гражданки - видимо, колониальное прошлое не так просто вытравить из британского общества и содержание в рабстве «людей третьего сорта» нарушением закона не считается.Возможно, именно в этом заключались «культурные отличия», о которых рассказывала англичанка местной газете.
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украина, британия, беженцы, новости, скандал
Украина, Британия, беженцы, Новости, скандал

"Культурные различия": британка попыталась сделать украинку своей рабыней, но нарвалась на жесткий ответ

21:06 28.10.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЭвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым
Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Британский специалист по психическому здоровью Ханна Дебенхем из Акхилда решила эксплуатировать украинскую беженку с ребенком, а когда та обратилась в полицию, назвала ситуацию "культурными различиями", пишет Daily Mail
«Теперь, когда я вижу украинский флаг в этой стране, я не могу не испытывать злости на людей, которые не имеют ни благодарности, ни заботы, ни уважения к таким людям, как я», - цитирует британку газета.
Издание не приводит позицию украинской беженки относительно сложившейся ситуации, вся история рассказана со слов эксплуататорши. Однако даже из этого складывается весьма однозначная картина.
В частности, украинку постоянно заставляли заниматься уборкой по дому и присмотром за ребенком англичанки. Поначалу Дебенхэм помогала беженке, однако потом стала игнорировать ее просьбы. В результате та написала заявление в полицию, которое процитировало британское издание.
«Меня использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день за небольшую или нулевую плату под видом схемы для украинских беженцев», - говорится в документе.
Британская полиция, как водится, не нашла состава преступления в действиях своей гражданки - видимо, колониальное прошлое не так просто вытравить из британского общества и содержание в рабстве «людей третьего сорта» нарушением закона не считается.
Возможно, именно в этом заключались «культурные отличия», о которых рассказывала англичанка местной газете.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
20:36
США роют себе финансовую могилу из-за Украины - The American ConservativeАмерике нужно перестать тратить деньги на поддержку Украины и переложить этот груз на Евросоюз, чтобы избежать надвигающегося на Штаты "финансового Армагеддона", написал экс-советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для журнала The American Conservative
 
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Заголовок открываемого материала
21:15Виталий Третьяков: Путин сказал, что Россия не отступит перед Западом, и по украинскому конфликту тоже
21:06"Культурные различия": британка попыталась сделать украинку своей рабыней, но нарвалась на жесткий ответ
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