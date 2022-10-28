США роют себе финансовую могилу из-за Украины - The American Conservative - 28.10.2022 Украина.ру
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США роют себе финансовую могилу из-за Украины - The American Conservative
США роют себе финансовую могилу из-за Украины - The American Conservative - 28.10.2022 Украина.ру
США роют себе финансовую могилу из-за Украины - The American Conservative
Америке нужно перестать тратить деньги на поддержку Украины и переложить этот груз на Евросоюз, чтобы избежать надвигающегося на Штаты "финансового Армагеддона", написал экс-советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для журнала The American Conservative
2022-10-28T20:36
2022-10-28T20:36
сша
украина
европа
долги
финансы
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"Ожидается, что американцы спасут почти всех на земле, в то время как Вашингтон на всех парах сам мчится к финансовому Армагеддону", — констатировал Бэндоу.Эксперт напомнил, что Джо Байден объявил "хорошим" для США 2022 финансовый год , так как дефицит бюджета составил "всего лишь" 1,4 триллиона долларов. Однако такое случилось с США лишь в четвертый раз за всю историю. Хуже было только в 2009 году, когда бушевал мировой финансовый кризис, а также в 2020 и 2021 — тогда причиной дефицита стала пандемия.
https://ukraina.ru/20220623/1034205389.html
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сша, украина, европа, долги, финансы
США, Украина, Европа, долги, финансы

США роют себе финансовую могилу из-за Украины - The American Conservative

20:36 28.10.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky17020420924333
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Америке нужно перестать тратить деньги на поддержку Украины и переложить этот груз на Евросоюз, чтобы избежать надвигающегося на Штаты "финансового Армагеддона", написал экс-советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для журнала The American Conservative
"Ожидается, что американцы спасут почти всех на земле, в то время как Вашингтон на всех парах сам мчится к финансовому Армагеддону", — констатировал Бэндоу.
Эксперт напомнил, что Джо Байден объявил "хорошим" для США 2022 финансовый год , так как дефицит бюджета составил "всего лишь" 1,4 триллиона долларов.
Однако такое случилось с США лишь в четвертый раз за всю историю. Хуже было только в 2009 году, когда бушевал мировой финансовый кризис, а также в 2020 и 2021 — тогда причиной дефицита стала пандемия.
Работа Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 06:20
Хазин рассказал, сколько будет длиться мировой финансовый кризисМир стремительно меняется, однако многие люди из самых разных частей света к этому категорически не готовы и хотят назад. А мириться с глобальной перестройкой все же придется. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экономист Михаил Хазин
 
СШАУкраинаЕвропадолгифинансы
 
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