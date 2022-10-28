США роют себе финансовую могилу из-за Украины - The American Conservative
© AP / Efrem Lukatsky17020420924333
© AP / Efrem Lukatsky
Америке нужно перестать тратить деньги на поддержку Украины и переложить этот груз на Евросоюз, чтобы избежать надвигающегося на Штаты "финансового Армагеддона", написал экс-советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для журнала The American Conservative
"Ожидается, что американцы спасут почти всех на земле, в то время как Вашингтон на всех парах сам мчится к финансовому Армагеддону", — констатировал Бэндоу.
Эксперт напомнил, что Джо Байден объявил "хорошим" для США 2022 финансовый год , так как дефицит бюджета составил "всего лишь" 1,4 триллиона долларов.
Однако такое случилось с США лишь в четвертый раз за всю историю. Хуже было только в 2009 году, когда бушевал мировой финансовый кризис, а также в 2020 и 2021 — тогда причиной дефицита стала пандемия.
23 июня, 06:20Хазин рассказал, сколько будет длиться мировой финансовый кризисМир стремительно меняется, однако многие люди из самых разных частей света к этому категорически не готовы и хотят назад. А мириться с глобальной перестройкой все же придется. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экономист Михаил Хазин