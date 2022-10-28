https://ukraina.ru/20221028/1040273560.html

США роют себе финансовую могилу из-за Украины - The American Conservative

США роют себе финансовую могилу из-за Украины - The American Conservative - 28.10.2022 Украина.ру

США роют себе финансовую могилу из-за Украины - The American Conservative

Америке нужно перестать тратить деньги на поддержку Украины и переложить этот груз на Евросоюз, чтобы избежать надвигающегося на Штаты "финансового Армагеддона", написал экс-советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для журнала The American Conservative

2022-10-28T20:36

2022-10-28T20:36

2022-10-28T20:36

сша

украина

европа

долги

финансы

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"Ожидается, что американцы спасут почти всех на земле, в то время как Вашингтон на всех парах сам мчится к финансовому Армагеддону", — констатировал Бэндоу.Эксперт напомнил, что Джо Байден объявил "хорошим" для США 2022 финансовый год , так как дефицит бюджета составил "всего лишь" 1,4 триллиона долларов. Однако такое случилось с США лишь в четвертый раз за всю историю. Хуже было только в 2009 году, когда бушевал мировой финансовый кризис, а также в 2020 и 2021 — тогда причиной дефицита стала пандемия.

https://ukraina.ru/20220623/1034205389.html

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сша, украина, европа, долги, финансы