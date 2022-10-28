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Новогодний подарок: стало известно, когда Британия окончательно откажется от российского газа
Новогодний подарок: стало известно, когда Британия окончательно откажется от российского газа - 28.10.2022 Украина.ру
Новогодний подарок: стало известно, когда Британия окончательно откажется от российского газа
Великобритания прекращает импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года, сообщил в пятницу МИД Британии.
2022-10-28T20:00
2022-10-28T20:00
2022-10-28T20:00
британия
газ
новости
россия
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Ранее сообщалось, что в Великобритании из-за высоких цен на газ многим жителям туманного альбиона приходится выбирать: либо платить за газ и отопление и голодать, либо покупать еду и мерзнуть. Отказ от газа из РФ только повысит цены на энергию."С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа", - сообщил МИД Британии в Twitter.Тем временем новый глава минфина Великобритании Джереми Хант объявил сокращение действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию, введенной Лиз Трасс в бытность премьером.
https://ukraina.ru/20221024/1040067867.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
британия, газ, новости, россия
Британия, газ, Новости, Россия
Новогодний подарок: стало известно, когда Британия окончательно откажется от российского газа
Великобритания прекращает импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года, сообщил в пятницу МИД Британии.
Ранее сообщалось, что в Великобритании из-за высоких цен на газ многим жителям туманного альбиона приходится выбирать: либо платить за газ и отопление и голодать, либо покупать еду и мерзнуть. Отказ от газа из РФ только повысит цены на энергию.
"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа", - сообщил МИД Британии в Twitter.
Тем временем новый глава минфина Великобритании Джереми Хант объявил сокращение действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию, введенной Лиз Трасс в бытность премьером.