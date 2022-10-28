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Новогодний подарок: стало известно, когда Британия окончательно откажется от российского газа

Новогодний подарок: стало известно, когда Британия окончательно откажется от российского газа - 28.10.2022 Украина.ру

Новогодний подарок: стало известно, когда Британия окончательно откажется от российского газа

Великобритания прекращает импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года, сообщил в пятницу МИД Британии.

2022-10-28T20:00

2022-10-28T20:00

2022-10-28T20:00

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Ранее сообщалось, что в Великобритании из-за высоких цен на газ многим жителям туманного альбиона приходится выбирать: либо платить за газ и отопление и голодать, либо покупать еду и мерзнуть. Отказ от газа из РФ только повысит цены на энергию."С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа", - сообщил МИД Британии в Twitter.Тем временем новый глава минфина Великобритании Джереми Хант объявил сокращение действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию, введенной Лиз Трасс в бытность премьером.

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британия, газ, новости, россия