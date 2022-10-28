https://ukraina.ru/20221028/1040272871.html

"Хаймарсы" и снаряды: Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Киеву на $275 млн

"Хаймарсы" и снаряды: Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Киеву на $275 млн - 28.10.2022 Украина.ру

"Хаймарсы" и снаряды: Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Киеву на $275 млн

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 28 октября

2022-10-28T19:40

2022-10-28T19:40

2022-10-28T19:40

украина

сша

военная помощь

пентагон

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"Сегодня министерство объявляет об одобрении 24-го президентского пакета помощи по безопасности на сумму до 275 миллионов долларов для удовлетворения потребностей Украины в области критической безопасности и обороны", - сказала она.Как уточнила Сингх, поставка включает в себя ракеты для РСЗО HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм для гаубиц М777, две тысячи снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, свыше 1,3 тысяч противотанковых гранатометов, 125 бронемашин Humvee, стрелковое оружие и более 2,75 млн единиц боеприпасов к нему, а также четыре спутниковых антенны для связи.Также она сообщила о том, что подготовка украинских военных к использованию систем ПВО NASAMS еще не завершена, и когда она подойдет к концу сообщить отказалась.

https://ukraina.ru/20220915/1038743344.html

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украина, сша, военная помощь, пентагон