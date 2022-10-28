https://ukraina.ru/20221028/1040271464.html

Постпред России в ООН опроверг применение ВС РФ иранских беспилотников на Украине

Постпред России в ООН опроверг применение ВС РФ иранских беспилотников на Украине - 28.10.2022 Украина.ру

Постпред России в ООН опроверг применение ВС РФ иранских беспилотников на Украине

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что утверждения о якобы доказанном использовании российскими войсками иранских беспилотников не соответствуют действительности и являются всего лишь попыткой оказать давление на Совет безопасности ООН

2022-10-28T19:20

2022-10-28T19:20

2022-10-28T19:20

небензя

украина

оон

беспилотники

иран

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"Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Видим в этом попытку давления на Совет Безопасности и Секретариат ООН в стремлении навязать свое мнение международному сообществу в качестве истины в последней инстанции. Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения", - подчеркнул российский дипломат.Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

https://ukraina.ru/20221027/1040187080.html

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небензя, украина, оон, беспилотники, иран