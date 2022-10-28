Постпред России в ООН опроверг применение ВС РФ иранских беспилотников на Украине - 28.10.2022 Украина.ру
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Постпред России в ООН опроверг применение ВС РФ иранских беспилотников на Украине
Постпред России в ООН опроверг применение ВС РФ иранских беспилотников на Украине - 28.10.2022 Украина.ру
Постпред России в ООН опроверг применение ВС РФ иранских беспилотников на Украине
Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что утверждения о якобы доказанном использовании российскими войсками иранских беспилотников не соответствуют действительности и являются всего лишь попыткой оказать давление на Совет безопасности ООН
2022-10-28T19:20
2022-10-28T19:20
небензя
украина
оон
беспилотники
иран
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"Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Видим в этом попытку давления на Совет Безопасности и Секретариат ООН в стремлении навязать свое мнение международному сообществу в качестве истины в последней инстанции. Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения", - подчеркнул российский дипломат.Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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небензя, украина, оон, беспилотники, иран
Небензя, Украина, ООН, беспилотники, Иран

Постпред России в ООН опроверг применение ВС РФ иранских беспилотников на Украине

19:20 28.10.2022
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что утверждения о якобы доказанном использовании российскими войсками иранских беспилотников не соответствуют действительности и являются всего лишь попыткой оказать давление на Совет безопасности ООН
"Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Видим в этом попытку давления на Совет Безопасности и Секретариат ООН в стремлении навязать свое мнение международному сообществу в качестве истины в последней инстанции. Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения", - подчеркнул российский дипломат.
Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 10:05
Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на УкраинеСовет безопасности ООН не давал поручений секретариату организации проводить расследование по якобы иранским беспилотникам на Украине, а значит у этого органа нет права на проведение такого расследования. Такое заявление сделал постпред РФ Василий Небензя. Его слова 27 октября процитировали РИА Новости
 
НебензяУкраинаООНбеспилотникиИран
 
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