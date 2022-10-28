Постпред России в ООН опроверг применение ВС РФ иранских беспилотников на Украине
Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что утверждения о якобы доказанном использовании российскими войсками иранских беспилотников не соответствуют действительности и являются всего лишь попыткой оказать давление на Совет безопасности ООН
"Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Видим в этом попытку давления на Совет Безопасности и Секретариат ООН в стремлении навязать свое мнение международному сообществу в качестве истины в последней инстанции. Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения", - подчеркнул российский дипломат.
Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Вчера, 10:05Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на УкраинеСовет безопасности ООН не давал поручений секретариату организации проводить расследование по якобы иранским беспилотникам на Украине, а значит у этого органа нет права на проведение такого расследования. Такое заявление сделал постпред РФ Василий Небензя. Его слова 27 октября процитировали РИА Новости