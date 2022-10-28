https://ukraina.ru/20221028/1040271252.html

Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева

Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева - 28.10.2022 Украина.ру

Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева

Дефицит электроэнергии в украинской столице достиг 50%, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире местного ТВ

2022-10-28T19:02

2022-10-28T19:02

2022-10-28T19:02

виталий кличко

украина

киев

новости

электроэнергия

дефицит

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После устроенного киевским режимом теракта на Крымском мосту ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре, в том числе по объектам энергетики. Это вызвало перебои с электричеством по всей Украине."На сегодняшний день дефицит электроэнергии в нашем городе колеблется от 25% до 50%", - сказал Кличко.Он уточнил, что наиболее низкие показатели дефицита достигаются в ночное время, а наиболее высокие - в периоды пиков потребления.По его словам, киевские энергетики пообещали ликвидировать дефицит не позднее трех недель.

https://ukraina.ru/20221019/1039908055.html

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виталий кличко, украина, киев, новости, электроэнергия, дефицит