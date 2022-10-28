https://ukraina.ru/20221028/1040271252.html
Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева
Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева - 28.10.2022 Украина.ру
Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева
Дефицит электроэнергии в украинской столице достиг 50%, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире местного ТВ
2022-10-28T19:02
2022-10-28T19:02
2022-10-28T19:02
виталий кличко
украина
киев
новости
электроэнергия
дефицит
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После устроенного киевским режимом теракта на Крымском мосту ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре, в том числе по объектам энергетики. Это вызвало перебои с электричеством по всей Украине."На сегодняшний день дефицит электроэнергии в нашем городе колеблется от 25% до 50%", - сказал Кличко.Он уточнил, что наиболее низкие показатели дефицита достигаются в ночное время, а наиболее высокие - в периоды пиков потребления.По его словам, киевские энергетики пообещали ликвидировать дефицит не позднее трех недель.
https://ukraina.ru/20221019/1039908055.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
виталий кличко, украина, киев, новости, электроэнергия, дефицит
Виталий Кличко, Украина, Киев, Новости, электроэнергия, дефицит
Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева
Дефицит электроэнергии в украинской столице достиг 50%, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире местного ТВ