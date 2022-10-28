Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева - 28.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221028/1040271252.html
Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева
Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева - 28.10.2022 Украина.ру
Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева
Дефицит электроэнергии в украинской столице достиг 50%, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире местного ТВ
2022-10-28T19:02
2022-10-28T19:02
виталий кличко
украина
киев
новости
электроэнергия
дефицит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102823/45/1028234567_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_a755eae8b403516a8a3c50d6c0fa54ff.jpg
После устроенного киевским режимом теракта на Крымском мосту ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре, в том числе по объектам энергетики. Это вызвало перебои с электричеством по всей Украине."На сегодняшний день дефицит электроэнергии в нашем городе колеблется от 25% до 50%", - сказал Кличко.Он уточнил, что наиболее низкие показатели дефицита достигаются в ночное время, а наиболее высокие - в периоды пиков потребления.По его словам, киевские энергетики пообещали ликвидировать дефицит не позднее трех недель.
https://ukraina.ru/20221019/1039908055.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102823/45/1028234567_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_19f4ba163948aa24dca85c294df8e3c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
виталий кличко, украина, киев, новости, электроэнергия, дефицит
Виталий Кличко, Украина, Киев, Новости, электроэнергия, дефицит

Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева

19:02 28.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезентация "Программы первоочередных шагов Киевского городского головы"
Презентация Программы первоочередных шагов Киевского городского головы - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Дефицит электроэнергии в украинской столице достиг 50%, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире местного ТВ
После устроенного киевским режимом теракта на Крымском мосту ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре, в том числе по объектам энергетики. Это вызвало перебои с электричеством по всей Украине.
"На сегодняшний день дефицит электроэнергии в нашем городе колеблется от 25% до 50%", - сказал Кличко.
Он уточнил, что наиболее низкие показатели дефицита достигаются в ночное время, а наиболее высокие - в периоды пиков потребления.
По его словам, киевские энергетики пообещали ликвидировать дефицит не позднее трех недель.
Мэра Киева В. Кличко вызвали на допрос в ГБР - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 13:15
Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружиеМэр Киева Виталий Кличко попросил европейцев не беспокоиться о проблемах жителей Украины, а продолжать поставки оружия. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Zeit от 19 октября
 
Виталий КличкоУкраинаКиевНовостиэлектроэнергиядефицит
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00Новогодний подарок: стало известно, когда Британия окончательно откажется от российского газа
19:40"Хаймарсы" и снаряды: Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Киеву на $275 млн
19:20Постпред России в ООН опроверг применение ВС РФ иранских беспилотников на Украине
19:02Усиление ПВО, коррупционный скандал с заместителем Ермака. Итоги 28 октября на Украине
19:02Кличко "потерял" половину электроэнергии Киева
18:45Украина признала, что России уже не конкурент
18:31Глава республиканского подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
18:16Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" и НАТОвских гаубиц
17:40Главное из выступления Путина, чего хочет и на что способен Запад. О чём говорили эксперты 28 октября
17:34Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ
17:32Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам
17:29Фархад Ибрагимов: России не нужна Третья мировая, но мы не будем терпеть унижений со стороны Европы и США
17:24Шойгу назвал средний возраст мобилизованных
17:18Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации
17:05Эксперт назвал сроки плана "Тьма" на Украине
16:56"По классической схеме": в Херсоне предупредили бывших сограждан о "золотом" свете
16:46Эксперт рассказал, почему помощь Запада не спасет энергетику Украины
16:45Американцам не до Украины, переломный момент для Германии: что говорили об Украине в мире 28 октября
16:41Фархад Ибрагимов: кто он
16:38Видеманн ответил, какой будет российская и украинская политика Риши Сунака
Лента новостейМолния