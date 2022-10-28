https://ukraina.ru/20221028/1040270875.html
Глава республиканского подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Глава республиканского подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму - 28.10.2022 Украина.ру
Глава республиканского подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму из-за несчастного случая. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе медиахолдинга
2022-10-28T18:31
2022-10-28T18:31
2022-10-28T18:31
новости
погиб
миа "россия сегодня"
крым
симферополь
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"Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…" — процитировали в пресс-службе слова генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева.Светлана Бабаева погибла во время занятий военно-спортивное стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, погиб, миа "россия сегодня", крым, симферополь
Новости, погиб, МИА "Россия сегодня", Крым, Симферополь
Глава республиканского подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму из-за несчастного случая. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе медиахолдинга
"Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…" — процитировали в пресс-службе слова генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева.
Светлана Бабаева погибла во время занятий военно-спортивное стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.