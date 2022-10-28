Глава республиканского подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму - 28.10.2022 Украина.ру
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Глава республиканского подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Глава республиканского подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму - 28.10.2022 Украина.ру
Глава республиканского подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму из-за несчастного случая. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе медиахолдинга
2022-10-28T18:31
2022-10-28T18:31
новости
погиб
миа "россия сегодня"
крым
симферополь
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"Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…" — процитировали в пресс-службе слова генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева.Светлана Бабаева погибла во время занятий военно-спортивное стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, погиб, миа "россия сегодня", крым, симферополь
Новости, погиб, МИА "Россия сегодня", Крым, Симферополь

Глава республиканского подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму

18:31 28.10.2022
 
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Глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму из-за несчастного случая. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе медиахолдинга
"Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…" — процитировали в пресс-службе слова генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева.
Светлана Бабаева погибла во время занятий военно-спортивное стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
 
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18:45Украина признала, что России уже не конкурент
18:31Глава республиканского подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
18:16Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" и НАТОвских гаубиц
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17:34Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ
17:32Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам
17:29Фархад Ибрагимов: России не нужна Третья мировая, но мы не будем терпеть унижений со стороны Европы и США
17:24Шойгу назвал средний возраст мобилизованных
17:18Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации
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16:46Эксперт рассказал, почему помощь Запада не спасет энергетику Украины
16:45Американцам – не до Украины, переломный момент для Германии: что говорили об Украине в мире 28 октября
16:41Фархад Ибрагимов: кто он
16:38Видеманн ответил, какой будет российская и украинская политика Риши Сунака
16:36Алексей Кочетков: России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию
16:25Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
16:01Веерные отключения, снижение зарплат. Главное на Украине на 16:00 28 октября
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