Украина признала, что России уже не конкурент - 28.10.2022 Украина.ру
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Украина признала, что России уже не конкурент
Украина признала, что России уже не конкурент - 28.10.2022 Украина.ру
Украина признала, что России уже не конкурент
Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие договора с Россией о сотрудничестве в области развития конкуренции, заявил 28 октября представитель кабмина в верховной раде Тарас Мельничук
2022-10-28T18:45
2022-10-28T18:45
украина
россия
новости
конкуренция
договор
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"Прекращено действие Договора между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития конкуренции от 13 июля 2000 года", - сообщил он в мессенджере Telegram.Фактически это официальное признание того, что киевский режим с Россией уже давно не может конкурировать ни в одной из сфер. Впрочем, этот факт был очевиден и без демонстративного разрыва Киевом очередного договора по сотрудничеству с Россией.Этот процесс был поставлен на поток после того, как на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли проамериканские политики. В первую очередь они отменили сотрудничество с Россией в военной и аэрокосмической отраслях.
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украина, россия, новости, конкуренция, договор
Украина, Россия, Новости, конкуренция, договор

Украина признала, что России уже не конкурент

18:45 28.10.2022
 
© kmu.gov.ua / Перейти в фотобанкКабинет министров Украины
Кабинет министров Украины
© kmu.gov.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие договора с Россией о сотрудничестве в области развития конкуренции, заявил 28 октября представитель кабмина в верховной раде Тарас Мельничук
"Прекращено действие Договора между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития конкуренции от 13 июля 2000 года", - сообщил он в мессенджере Telegram.
Фактически это официальное признание того, что киевский режим с Россией уже давно не может конкурировать ни в одной из сфер. Впрочем, этот факт был очевиден и без демонстративного разрыва Киевом очередного договора по сотрудничеству с Россией.
Этот процесс был поставлен на поток после того, как на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли проамериканские политики. В первую очередь они отменили сотрудничество с Россией в военной и аэрокосмической отраслях.
 
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