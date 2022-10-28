https://ukraina.ru/20221028/1040270645.html
Украина признала, что России уже не конкурент
Украина признала, что России уже не конкурент - 28.10.2022 Украина.ру
Украина признала, что России уже не конкурент
Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие договора с Россией о сотрудничестве в области развития конкуренции, заявил 28 октября представитель кабмина в верховной раде Тарас Мельничук
2022-10-28T18:45
2022-10-28T18:45
2022-10-28T18:45
украина
россия
новости
конкуренция
договор
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102470/76/1024707673_0:89:1720:1057_1920x0_80_0_0_1d91ec8e9eee23de6a5edfb0859fce03.jpg
"Прекращено действие Договора между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития конкуренции от 13 июля 2000 года", - сообщил он в мессенджере Telegram.Фактически это официальное признание того, что киевский режим с Россией уже давно не может конкурировать ни в одной из сфер. Впрочем, этот факт был очевиден и без демонстративного разрыва Киевом очередного договора по сотрудничеству с Россией.Этот процесс был поставлен на поток после того, как на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли проамериканские политики. В первую очередь они отменили сотрудничество с Россией в военной и аэрокосмической отраслях.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102470/76/1024707673_97:0:1625:1146_1920x0_80_0_0_8f45274de1daa4089c9dcc3ba0f14ed6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, новости, конкуренция, договор
Украина, Россия, Новости, конкуренция, договор
Украина признала, что России уже не конкурент
Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие договора с Россией о сотрудничестве в области развития конкуренции, заявил 28 октября представитель кабмина в верховной раде Тарас Мельничук
"Прекращено действие Договора между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития конкуренции от 13 июля 2000 года", - сообщил он в мессенджере Telegram.
Фактически это официальное признание того, что киевский режим с Россией уже давно не может конкурировать ни в одной из сфер. Впрочем, этот факт был очевиден и без демонстративного разрыва Киевом очередного договора по сотрудничеству с Россией.
Этот процесс был поставлен на поток после того, как на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли проамериканские политики. В первую очередь они отменили сотрудничество с Россией в военной и аэрокосмической отраслях.