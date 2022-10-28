https://ukraina.ru/20221028/1040270645.html

Украина признала, что России уже не конкурент

Украина признала, что России уже не конкурент - 28.10.2022 Украина.ру

Украина признала, что России уже не конкурент

Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие договора с Россией о сотрудничестве в области развития конкуренции, заявил 28 октября представитель кабмина в верховной раде Тарас Мельничук

2022-10-28T18:45

2022-10-28T18:45

2022-10-28T18:45

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конкуренция

договор

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"Прекращено действие Договора между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития конкуренции от 13 июля 2000 года", - сообщил он в мессенджере Telegram.Фактически это официальное признание того, что киевский режим с Россией уже давно не может конкурировать ни в одной из сфер. Впрочем, этот факт был очевиден и без демонстративного разрыва Киевом очередного договора по сотрудничеству с Россией.Этот процесс был поставлен на поток после того, как на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли проамериканские политики. В первую очередь они отменили сотрудничество с Россией в военной и аэрокосмической отраслях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, новости, конкуренция, договор