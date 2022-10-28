https://ukraina.ru/20221028/1040270255.html

Виталий Третьяков: Путин сказал, что Россия не отступит перед Западом, и по украинскому конфликту тоже

Виталий Третьяков: Путин сказал, что Россия не отступит перед Западом, и по украинскому конфликту тоже - 28.10.2022 Украина.ру

Виталий Третьяков: Путин сказал, что Россия не отступит перед Западом, и по украинскому конфликту тоже

Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T21:15

2022-10-28T21:15

2022-10-28T21:25

интервью

россия

владимир путин

украина

сша

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036532064_29:21:838:476_1920x0_80_0_0_1b6b83861479a8c4de33b7960838f7fa.jpg.webp

Спецоперация России на Украине превратилась в гражданскую войну, обещанный нам глобалистами общий мировой рынок оказался обманом и Россия больше не намерена отступать, это главное, что услышал в выступлении президента Путина на заседании Валдайского клуба медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Виталий Товиевич, как вы считаете, что в выступлении президента Путина на Валдайском клубе, было самым главным и важным? - Главное в его выступлении было то, что грядущее десятилетие будет самым сложным в послевоенном, то есть после Второй мировой войны, развитии мира. Детали этой сложности он изложил в тех или иных частях своего выступления, в ответах на вопросы.В принципе, да, правильная, на мой взгляд, оценка. А раз сложно будет, то надо к этому приготовиться. К тому, что это будет нелегко и сложно, и проводить политику эффективную, и, что он подчёркивал, в национальных интересах России.Ну и демократического устройства, этого многополярного, многополюсного мира. Произойдет это после того, как гегемония Запада окончательно рухнет. Сейчас она находится на пути этого обрушения.— В выступлении президента бвл важный момент - он сказал, что конфликт на Украине можно определить, как гражданскую войну с участием двух народов. Вы с этим согласны? И какие из этого могут быть последствия для дальнейшего развития России?— Во-первых, он не сам это сказал. Раньше таких слов он не произносил, а когда он рассуждал, повторяя частично свою статью, что украинцы и русские - это один народ, ведущий заметил, что, тогда получается, что это - гражданская война. Путин на это отреагировал, что частично да.Определения гражданской войны могут быть разные. Путин, кстати, сделал оговорку, что да, частично так можно определить, но мы, русские в широком смысле, оказались живущими в разных государствах.По его мнению, украинцы - тоже русские. А если русские оказались в разных государствах и там живёт одно и то же самое население одного этнического происхождения, но с каким-то уже различиями, то это можно назвать и гражданской войной, а можно сказать, что нет. Гражданская война, это когда в пределах одного государства воюет между собой один народ.В данном случае, происходит то, что это является гражданской войной. На территории Украины, вернее её остатков, это совершенно точно, установили, воюет одна часть населения - бандеровского замеса, а так жс те, кто вынужден или по собственной воле им подчиняются, с другой частью населения, которая не принимает бендеровщину. Россия теперь уже непосредственно в этом принимает участие, потому что одни признают это территорией, которая включена в состав РФ, другие не признают. Я не считаю настоящее украинское государство, которое в 1991-ом году возникло в силу того, какую политику проводили его руководители, частью России. Это государство, его жители повели себя довольно странно. Они поддержали бендеровцев, чуждую нам идеологию. Они уничтожали памятники героям Великой Отечественной войны, отказались от русской культуры и русского языка. Крым и Донбасс этому не подчинились. Поэтому я не считал раньше и не считаю теперь что Украина, как государство представляет интересы всего населения, оставшегося на этой территории в 1991 году. А именно русского населения, в первую очередь, да и малороссов, в значительной степени тоже. Если трактовать то, что сейчас происходит в целом, как гражданскую войну одной части России против другой части России, если мы участвуем в гражданской войне, то значит, что она и на нашей территории происходит.Фактически мы вывели из под бандеровской оккупации ту часть населения бывшей Украины, которая вынуждена была либо молчать, либо пассивно сопротивляться. Поэтому в чистом виде гражданской войной я бы не называл, хотя элементы гражданской войны в этом безусловно присутствуют.— Эксперты утверждают, что выступление Путина было самым антиглобалистским из его предыдущих речей и выступлений. И все же при этом крайне жестким по оценкам. Почему?— То, что это очень жёсткая речь, это безусловно. Особенно в данной ситуации жёсткость эта связана не с антиглобализмом, а с теми процессами, которые идут сейчас в Украине, прежде всего – спецоперация. Которую, кстати многие уже войной называют. Ну, собственно, дело не в юридическом статусе, а в самом факте. Да, это безусловно, война. И Путин сказал, что нет, никаких отступлений быть не может.Другое дело, что он не обрисовал границы дальнейшего развития этих военных действий, я имею ввиду географические границы. Ну, какие-то варианты безусловно есть, но это будет зависеть от развития ситуации и не только военной, но и политической вокруг Украины. И второе - вот то, что я сказал, что по противостоянию с Западом чётко было заявлено, что нет, не надейтесь, что мы будем отступать.Определённо и развёрнуто Путин сказал, что этот либеральный глобализм не получился перенести и расширить на весь мир. А командовать земным шаром, не то, что в интересах всех жителей земного шара и всех стран, но даже вообще эффективно только в своих интересах Запад не может, не справляется. Прежде всего это относится к США.Они уже союзников раздевают, Европу превратили в свою колонию, эти слова там раньше не звучали. Эти тезисы Путин начал развивать еще в 2007-ом году в своей мюнхенской речи. Тогда это было впервые заявлено. Сегодня можно отметить, что произошло даже лексическое ужесточение риторики. При этом президент более красочно, широко описал желаемое будущее, которое он назвал неизбежным.Он сказал Западу: всё, ваша власть заканчивается, это очевидно! Раньше он скорее говорил, что Запад неэффективно пользуется этой властью и не учитывает частные интересы многих стран и частные интересы России, вот так это звучало раньше.Сейчас он сказал, что всё, ваша власть точно заканчивается, несмотря на то, что вы этому сопротивляетесь, процесс неизбежен. И рано или поздно этот многополюсный мир возникнет. Он, собственно, уже возник. Как бы вы ни сопротивлялись, уже возникли несколько центров силы. Их уже много, и они уже далеко не в Европе. Скорее, тут было описание того, что будет после этого в мире антиглобализма.Весь этот глобализм Запада, как вы подавали - всемирная торговля, все пути открыты, каждый что-то производит, каждый что-то продаёт, каждый покупает свободно. Вы, имеется в виду Запад, даже это уничтожили, эту концепцию глобального мира. И дальше будет иначе. Когда речь идет о разных полюсах, это одно, а когда центр силы – уже не вполне демократично получается – вот такая моя трактовка этого его перехода через линию глобализма.Когда-то мы вступали во все организации, вот во Всемирную торговую организацию, в которую мы там 10 с лишним лет вступали. Все её условия выполняли. Не знаю, насколько Путин лично ездил, но, во всяком случае, его эти все экономические советники, министры финансов и главы Центробанка - все говорили, что после вступления в ВТО будет масса привилегий. Свободное торговое пространство.А после того, как мы вступили в ВТО, через несколько лет именно Запад, США стали проводить жёсткую санкционную дискриминационную политику в отношении России. Но не только по отношению к России, и к другим странам, но по отношению к нам - особенно активно.И вот после 2014 года последовательно, раз за разом, каждый год вводят против нас какие-то санкции. Это противоречит полностью правилам ВТО.Это как раз та организация, которая была одной из конструкций того главного глобального мира. Реальные западная практика показала, что совершенно не работает принцип свободного рынка, участвуешь ты в ВТО или нет.— Какие вы сделали для себя выводы из услышанного? — Самое главное лично для меня и думаю, для многих, что мы услышали - не будет отката назад. Не будет компромиссов. А многие этого опасались. Нет, по двум главным позициям – по противостоянию с Западом, такого отката не будет. "Нет, мы не отступим и не надейтесь", сказал Путин. И по украинскому конфликту - "нет, здесь мы отступать не будем". Это прозвучало очень конкретно - по словам, по эмоциям, по тону.

https://ukraina.ru/20201110/1029562403.html

https://ukraina.ru/20221027/1040215948.html

https://ukraina.ru/20221028/1040252942.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Светлов

Александр Светлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, россия, владимир путин, украина, сша, запад