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Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" и НАТОвских гаубиц

Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" и НАТОвских гаубиц - 28.10.2022 Украина.ру

Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" и НАТОвских гаубиц

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2022-10-28T18:16

2022-10-28T18:16

2022-10-28T18:16

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Немногим ранее по Киевскому району Донецка были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм из предоставленных Киеву натовских гаубиц М-777.Также были обстреляны населенные пункты Дзержинск, Пантелеймоновка и Горловка.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись вперед по всей линии соприкосновения в республике, однако пока еще города и села попадают под обстрелы киевского режима.

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украина, россия, донецк, обстрелы, новости