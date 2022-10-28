Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" и НАТОвских гаубиц - 28.10.2022 Украина.ру
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Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" и НАТОвских гаубиц
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" и НАТОвских гаубиц - 28.10.2022 Украина.ру
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" и НАТОвских гаубиц
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2022-10-28T18:16
2022-10-28T18:16
украина
россия
донецк
обстрелы
новости
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Немногим ранее по Киевскому району Донецка были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм из предоставленных Киеву натовских гаубиц М-777.Также были обстреляны населенные пункты Дзержинск, Пантелеймоновка и Горловка.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись вперед по всей линии соприкосновения в республике, однако пока еще города и села попадают под обстрелы киевского режима.
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украина, россия, донецк, обстрелы, новости
Украина, Россия, Донецк, обстрелы, Новости

Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" и НАТОвских гаубиц

18:16 28.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДонецк обстрел
Донецк обстрел - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Немногим ранее по Киевскому району Донецка были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм из предоставленных Киеву натовских гаубиц М-777.
Также были обстреляны населенные пункты Дзержинск, Пантелеймоновка и Горловка.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись вперед по всей линии соприкосновения в республике, однако пока еще города и села попадают под обстрелы киевского режима.
 
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