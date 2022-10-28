https://ukraina.ru/20221028/1040269090.html

Главное из выступления Путина, чего хочет и на что способен Запад. О чём говорили эксперты 28 октября

Главное из выступления Путина, чего хочет и на что способен Запад. О чём говорили эксперты 28 октября - 28.10.2022 Украина.ру

Главное из выступления Путина, чего хочет и на что способен Запад. О чём говорили эксперты 28 октября

Запад по-прежнему опасен, потому что у него есть НАТО и ядерное оружие. При этом Западу трудно изменить свою позицию по Украине без потери лица. Об этом... Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T17:40

2022-10-28T17:40

2022-10-28T18:24

эксклюзив

богдан безпалько

йохан бекман

алексей кочетков

запад

россия

украина

владимир путин

сво

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Запад по-прежнему опасен, потому что у него есть НАТО и ядерное оружие. При этом Западу трудно изменить свою позицию по Украине без потери лица. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 28 октября.У Запада нет информации, но он опасенВ четверг, 27 октября, президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Путин, в частности, отметил нарастающий кризис западной демократии и обозначил возможные пути выхода из него.Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман отметил, что Путин — очень открытый политик: он доступным языком объяснил, почему Россия действует именно так.«Я считаю, что Россия и Путин объективно оценили ситуацию и выстроили реалистичные планы, когда начинали спецоперацию.Сейчас бессмысленно спорить, можно ли было поступить иначе. Надо понять главное: это Украина совершила агрессию, когда в 2014 году киевский режим начал "АТО" против мирных жителей Донбасса. И Запад никогда не писал о бомбардировках гражданских объектов, детей и стариков, которые продолжались восемь лет и продолжаются до сих пор», — сообщил Бекман.Также, сказал он, Путин правильно говорит, что ближайшие 10 лет будут тяжелыми.«Он во власти более 20 лет, до этого он был офицером КГБ, поэтому к нему стекается колоссальный объем информации. Он сейчас самый информированный лидер в мире, а у Запада с этим проблемы.<…> Запад по-прежнему остается опасен, потому что у него есть НАТО и ядерное оружие», — заявил политолог.В то же время, отметил эксперт, Западу трудно изменить свою позицию по Украине без потери лица: западные политики не раз говорили, что «мы пойдем до конца», что «Украина может только победить».Запад не оставляет украинцам шансов на выживаниеПолитолог, координатор общественного движения «Русский союз» Алексей Кочетков выделил тезис Владимира Путина о политике Запада по отношению к остальному мировому сообществу.Кочетков уверен: слова главы государства о том, что Запад претендует на все ресурсы человечества, а предлагаемый им порядок основан на «правилах», призван позволить самому Западу жить вообще без правил. Это абсолютно чёткая и конкретно сформулированная позиция по отношению к современному Западу и его политике, сказал политолог.«Запад стремится к единодушному и единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически. То есть его управление, его попытки навязать миру свою гегемонию ведут только к хаосу и общепланетарной катастрофе», — заявил Кочетков.Также он прокомментировал слова Путина, что конфликт на Украине можно отчасти назвать гражданской войной.«Одна часть русского народа воюет с остальным русским миром, малая часть русских воюет с большей частью русского народа, когда их [украинцев] насильственно переформатировали из русских в "вырусь" и бросили на эту войну...Причём на войну, где перед украинцами ставят задачу или погибнуть полностью, или уничтожить всех русских без остатка, то есть украинцам фактически не оставляют вообще никакого шанса на выживание.Запад, те люди, которые вооружали и спонсировали государственный переворот (в 2014 году), приход к власти национал-либералов и откровенных нацистов. Те, кто спонсировал установление на Украине диктата современной нацистской идеологии, эти силы не оставляют украинцам ни малейшего шанса на существование и на выживание», — сказал эксперт.Что нужно для переговоров по УкраинеВ свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько ответил на вопрос, что сейчас необходимо сделать России, Европе и США, чтобы заключить мирное соглашение по Украине.Безпалько считает, что нужны реальные предложения: разделение Украины, например. А не просто пойти на уступки Украине, тем более что Киев и Вашингтон хотят полнейшего уничтожения и дезинтеграции России.Также нужны гарантии, что заключенная сделка не будет нарушаться — должны быть какие-то инструменты для действенного контроля над исполнением возможного компромисса.

https://ukraina.ru/20221028/1040257789.html

https://ukraina.ru/20221028/1040252942.html

https://ukraina.ru/20221028/1040221878.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, богдан безпалько, йохан бекман, алексей кочетков, запад, россия, украина, владимир путин, сво