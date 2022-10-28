https://ukraina.ru/20221028/1040268920.html
Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ
Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ - 28.10.2022 Украина.ру
Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ
Коррективы необходимо внести, исходя из опыта проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин 28 октября на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу
2022-10-28T17:34
2022-10-28T17:34
2022-10-28T17:34
новости
владимир путин
сергей шойгу
мобилизация
вс рф
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Также президент попросил в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой работой.Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что были призваны в том числе 1,3 тыс. сотрудников исполнительной власти, средний возраст мобилизованных - 35 лет.
https://ukraina.ru/20221028/1040252942.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сергей шойгу, мобилизация, вс рф
Новости, Владимир Путин, Сергей Шойгу, мобилизация, ВС РФ
Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ
Коррективы необходимо внести, исходя из опыта проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин 28 октября на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу