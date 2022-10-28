Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ - 28.10.2022 Украина.ру
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Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ
Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ - 28.10.2022 Украина.ру
Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ
Коррективы необходимо внести, исходя из опыта проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин 28 октября на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу
2022-10-28T17:34
2022-10-28T17:34
новости
владимир путин
сергей шойгу
мобилизация
вс рф
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Также президент попросил в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой работой.Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что были призваны в том числе 1,3 тыс. сотрудников исполнительной власти, средний возраст мобилизованных - 35 лет.
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новости, владимир путин, сергей шойгу, мобилизация, вс рф
Новости, Владимир Путин, Сергей Шойгу, мобилизация, ВС РФ

Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ

17:34 28.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Сергей Ильин
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Коррективы необходимо внести, исходя из опыта проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин 28 октября на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу
Исходя из опыта проведения специальной военной операции нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин
Президент России
Также президент попросил в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой работой.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что были призваны в том числе 1,3 тыс. сотрудников исполнительной власти, средний возраст мобилизованных - 35 лет.
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НовостиВладимир ПутинСергей ШойгумобилизацияВС РФ
 
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