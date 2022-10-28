https://ukraina.ru/20221028/1040268920.html

Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ

Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ - 28.10.2022 Украина.ру

Путин поручил скорректировать все компоненты ВС РФ

Коррективы необходимо внести, исходя из опыта проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин 28 октября на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу

2022-10-28T17:34

2022-10-28T17:34

2022-10-28T17:34

новости

владимир путин

сергей шойгу

мобилизация

вс рф

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Также президент попросил в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой работой.Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что были призваны в том числе 1,3 тыс. сотрудников исполнительной власти, средний возраст мобилизованных - 35 лет.

https://ukraina.ru/20221028/1040252942.html

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2022

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новости, владимир путин, сергей шойгу, мобилизация, вс рф