Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам - 28.10.2022 Украина.ру
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Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам
Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам - 28.10.2022 Украина.ру
Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам
Президент РФ Владимир Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных самыми главными задачами на данный момент. Его слова прозвучали на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу 28 октября
2022-10-28T17:32
2022-10-28T17:32
новости
владимир путин
мобилизация
экипировка
россия
сергей шойгу
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Президент России провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава оборонного ведомства рассказал о проведении частичной мобилизации.В частности, он озвучил количество призванных в том числе сотрудников органов исполнительной власти и средний возраст мобилизованных.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир путин, мобилизация, экипировка, россия, сергей шойгу
Новости, Владимир Путин, мобилизация, экипировка, Россия, Сергей Шойгу

Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам

17:32 28.10.2022
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных самыми главными задачами на данный момент. Его слова прозвучали на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу 28 октября
На сегодняшний день самое главное - это экипировка, подготовка, слаживание. И все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин
Президент России
Президент России провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава оборонного ведомства рассказал о проведении частичной мобилизации.
В частности, он озвучил количество призванных в том числе сотрудников органов исполнительной власти и средний возраст мобилизованных.
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
17:18
Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизацииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой государства Владимиром Путиным 28 октября доложил о выполнении плана по мобилизации
 
НовостиВладимир ПутинмобилизацияэкипировкаРоссияСергей Шойгу
 
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