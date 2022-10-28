https://ukraina.ru/20221028/1040268388.html

Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам

Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам - 28.10.2022 Украина.ру

Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам

Президент РФ Владимир Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных самыми главными задачами на данный момент. Его слова прозвучали на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу 28 октября

2022-10-28T17:32

2022-10-28T17:32

2022-10-28T17:32

новости

владимир путин

мобилизация

экипировка

россия

сергей шойгу

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Президент России провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава оборонного ведомства рассказал о проведении частичной мобилизации.В частности, он озвучил количество призванных в том числе сотрудников органов исполнительной власти и средний возраст мобилизованных.

https://ukraina.ru/20221028/1040268097.html

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новости, владимир путин, мобилизация, экипировка, россия, сергей шойгу