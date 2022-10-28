https://ukraina.ru/20221028/1040268388.html
Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам
Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам - 28.10.2022 Украина.ру
Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам
Президент РФ Владимир Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных самыми главными задачами на данный момент. Его слова прозвучали на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу 28 октября
2022-10-28T17:32
2022-10-28T17:32
2022-10-28T17:32
новости
владимир путин
мобилизация
экипировка
россия
сергей шойгу
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Президент России провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава оборонного ведомства рассказал о проведении частичной мобилизации.В частности, он озвучил количество призванных в том числе сотрудников органов исполнительной власти и средний возраст мобилизованных.
https://ukraina.ru/20221028/1040268097.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, мобилизация, экипировка, россия, сергей шойгу
Новости, Владимир Путин, мобилизация, экипировка, Россия, Сергей Шойгу
Путин назвал главные задачи, которые необходимо решить по мобилизованным гражданам
Президент РФ Владимир Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных самыми главными задачами на данный момент. Его слова прозвучали на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу 28 октября