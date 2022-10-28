Шойгу назвал средний возраст мобилизованных

У нас есть план "С". Военный эксперт о том, что будет, если ставка России на мобилизацию не сработает

У России есть план "С" на случай, если после прибытия на Украину 300 тысяч человек по частичной мобилизации ей не удастся перейти в контрнаступление. Свои возможности она не переоценивает. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру