Шойгу назвал средний возраст мобилизованных
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Средний возраст призванных по мобилизации составляет 35 лет. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу
По его словам, средний возраст мобилизованных - 35 лет.
На встрече Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации, в ряды ВС РФ были призваны 300 тыс. человек.
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