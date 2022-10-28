Шойгу назвал средний возраст мобилизованных - 28.10.2022 Украина.ру
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Шойгу назвал средний возраст мобилизованных
Шойгу назвал средний возраст мобилизованных - 28.10.2022 Украина.ру
Шойгу назвал средний возраст мобилизованных
Средний возраст призванных по мобилизации составляет 35 лет. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу
2022-10-28T17:24
2022-10-28T17:24
новости
сергей шойгу
владимир путин
мобилизация
спецоперация
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По его словам, средний возраст мобилизованных - 35 лет. На встрече Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации, в ряды ВС РФ были призваны 300 тыс. человек. Частичная мобилизация в России уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию и все уже не будет так, как раньше, рассказал ранее обозреватель "Россия сегодня" Петр Акопов в интервью Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221024/1040083294.html
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новости, сергей шойгу, владимир путин, мобилизация, спецоперация
Новости, Сергей Шойгу, Владимир Путин, мобилизация, Спецоперация

Шойгу назвал средний возраст мобилизованных

17:24 28.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Средний возраст призванных по мобилизации составляет 35 лет. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу
По его словам, средний возраст мобилизованных - 35 лет.
На встрече Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации, в ряды ВС РФ были призваны 300 тыс. человек.
Частичная мобилизация в России уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию и все уже не будет так, как раньше, рассказал ранее обозреватель "Россия сегодня" Петр Акопов в интервью Украина.ру.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:31
У нас есть план "С". Военный эксперт о том, что будет, если ставка России на мобилизацию не сработаетУ России есть план "С" на случай, если после прибытия на Украину 300 тысяч человек по частичной мобилизации ей не удастся перейти в контрнаступление. Свои возможности она не переоценивает. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиСергей ШойгуВладимир ПутинмобилизацияСпецоперация
 
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