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Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации

Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации - 28.10.2022 Украина.ру

Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой государства Владимиром Путиным 28 октября доложил о выполнении плана по мобилизации

2022-10-28T17:18

2022-10-28T17:18

2022-10-28T17:19

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сергей шойгу

владимир путин

мобилизация

спецоперация

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"Установленное вами задание — 300 тысяч — выполнено", - сказал Шойгу. Он также рассказал, что из 300 тыс. мобилизованных в настоящий момент 218 тыс. проходят подготовку на полигонах. По словам Шойгу, добровольцами в рамках мобилизации были приняты 13 тыс. человек. Кроме этого, по ходу мобилизации в армию были призваны 1,3 тыс. работников органов исполнительной власти.В район специальной военной операции, продолжил Шойгу, направлены 82 тыс. мобилизованных, 41 тыс. из них действуют в составе подразделений. Министр отметил, что в зону СВО необходимо направлять обученных и подготовленных граждан.

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новости, сергей шойгу, владимир путин, мобилизация, спецоперация