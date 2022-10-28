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Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации
Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации - 28.10.2022 Украина.ру
Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой государства Владимиром Путиным 28 октября доложил о выполнении плана по мобилизации
2022-10-28T17:18
2022-10-28T17:18
2022-10-28T17:19
новости
сергей шойгу
владимир путин
мобилизация
спецоперация
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"Установленное вами задание — 300 тысяч — выполнено", - сказал Шойгу. Он также рассказал, что из 300 тыс. мобилизованных в настоящий момент 218 тыс. проходят подготовку на полигонах. По словам Шойгу, добровольцами в рамках мобилизации были приняты 13 тыс. человек. Кроме этого, по ходу мобилизации в армию были призваны 1,3 тыс. работников органов исполнительной власти.В район специальной военной операции, продолжил Шойгу, направлены 82 тыс. мобилизованных, 41 тыс. из них действуют в составе подразделений. Министр отметил, что в зону СВО необходимо направлять обученных и подготовленных граждан.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, владимир путин, мобилизация, спецоперация
Новости, Сергей Шойгу, Владимир Путин, мобилизация, Спецоперация
Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизации
17:18 28.10.2022 (обновлено: 17:19 28.10.2022)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой государства Владимиром Путиным 28 октября доложил о выполнении плана по мобилизации
"Установленное вами задание — 300 тысяч — выполнено", - сказал Шойгу
.
Он также рассказал, что из 300 тыс. мобилизованных в настоящий момент 218 тыс. проходят подготовку на полигонах.
По словам Шойгу, добровольцами в рамках мобилизации были приняты 13 тыс. человек. Кроме этого, по ходу мобилизации в армию были призваны 1,3 тыс. работников органов исполнительной власти.
В район специальной военной операции, продолжил Шойгу, направлены 82 тыс. мобилизованных, 41 тыс. из них действуют в составе подразделений.
Министр отметил, что в зону СВО необходимо направлять обученных и подготовленных граждан.