https://ukraina.ru/20221028/1040267093.html

Фархад Ибрагимов: России не нужна Третья мировая, но мы не будем терпеть унижений со стороны Европы и США

Фархад Ибрагимов: России не нужна Третья мировая, но мы не будем терпеть унижений со стороны Европы и США - 28.10.2022 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: России не нужна Третья мировая, но мы не будем терпеть унижений со стороны Европы и США

В четверг, 27 октября, президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он назвал будущее десятилетие самым... Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T17:29

2022-10-28T17:29

2022-10-28T18:02

россия

владимир путин

валдай (клуб)

европа

третья мировая война

кризис

украина

союзник

сша

интервью

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В четверг, 27 октября, президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он назвал будущее десятилетие самым непредсказуемым и важным со Второй мировой войны, а также обозначил возможные пути выхода из глобального кризиса.Ключевые заявления президента издание Украина.ру обсудило с экспертом международного дискуссионного клуба "Валдай", политологом Фархадом Ибрагимовым.— Фархад Эльшанович, пресса и эксперты определяют выступление Владимира Путина на валдайском форуме как общий итог многолетним попыткам России поладить с Западом на взаимоприемлемых условиях. Было ли в нем, на ваш взгляд, что-то кардинально новое, что вас удивило?— Заявления Владимира Путина в этом году отличается о предыдущих выступлений тем, что на этот раз Россия прямо объясняет свою позицию, с чем связано начало спецоперации на Украине и что формируется новый порядок в мире. Гегемония США однозначно рушится. На месте прежнего миропорядка, который будет сформирован в результате распада СССР, появятся новые центры силы. Это не значит, что Россия стремится вернуться в СССР и устроить биполярную систему, основанную на противостоянии США и упомянутого союза республик.Это представляется так: на каждом континенте, в регионе Земли будут существовать свой глобальный или региональный лидер, от которого будет зависеть принятие решений по тем или иным вопросам. Именно эту позицию пытался донести наш президент. Совершенно не случайно Владимир Путин говорил о Китае и других союзниках России, которые проводят независимую внешнюю политику. Естественно, Россия будет тоже занимать свое место в образовании этого миропорядка, отвечая вызовам Запада.Россия не может не реагировать на глобальную проблему, которая сформировалась на ее границах в отношениях с Украиной, и успешно ее решает. При этом, обратите внимание на важное, что пытался донести президент России до общественности: мы не враги Западу, не собираемся воевать с ним и усугублять и так непростую ситуацию в геополитике.Москве не нужна третья мировая война, но она не будет действовать в фарватере Белого дома. Мы не будем терпеть предвзятости и унижения со стороны Европы и США, и никому не дадим загнать нас в угол и заткнуть нам рот. Москва – независимый актор международных отношений.Мы готовы сотрудничать с нашими западными партнерами (теперь – оппонентами). Если бы Европа и Америка уверили Россию, что действительно хотят пойти на переговоры, мы бы пошли на них. Однако нас там не слышат. Западные лидеры ведут себя вражески и по-хамски на территории Украины в отношении нас, хотят оторвать от нас страну, которая исторически, ментально и религиозно является зоной интересов России.Все это подтверждает, что Запад не готов вести конструктивный, последовательный и прагматичный диалог с Россией на данный момент. Если раньше мы пытались избегать резких формулировок в отношении наших западных партнеров (теперь – оппонентов), то на недавнем валдайском форуме все встало на свои места. Более того, Россия не одинока в ее позиции и не находится в изоляции, как это пытаются представить миру США. Москву никто не слышит, не видит, она изгой – это все западное вранье.— Будет ли в новом мире, о котором говорил президент России, место Западу?— Безусловно, будет. Несмотря на то, что Запад сейчас находится на стадии деградации своей собственной системы, конечно же, он свою конструкцию сохранит в том виде, в котором находится. Однако это будет уже не гегемония, а мирок, который ограничиться своей лишь географией, и его влияние не будет так велико, как 15-20 лет назад. Западная идеология при этом может оставаться привлекательной для целого ряда стран мира. Американцы неоднократно говорили о своем желании быть супердержавой, на днях в своем выступлении государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка не утратит свое лидерство на планете. Так вот, диктат, навязывание западной политики всем на планете, статус супердержавы у Америки – этого уже не будет.Хочу заметить, что американцы прекрасно чувствуют, что у них начались большие проблемы, при этом задолго до прихода Джо Байдена в Белый дом. Если Дональд Трамп и его администрация пытались отсрочить последствия всех этих проблем, то нынешний президент Штатов только усугубил положение. Например, вместо конструктивного и прагматичного диалога с Россией он выбрал конфронтацию и непоследовательность. Жесткая риторика и деструктивные действия, которые демонстрирует лидер Белого дома на Украине, нагло влезая на пространство, исторически относящееся к России, как раз говорит о том, что Запад не хочет выработать модель нормальных отношений с Москвой.Это серьезная проблема для всего мира, поэтому Турция, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Индия и целый ряд других государств призывают стороны к диалогу. Россия, судя по заявлением нашего президента на валдайском клубе, готова к этому диалогу. Однако, повторюсь, нас не хотят слышать и демонстрируют неуважение. О чем тогда может идти речь?— Действительно, много попыток было разумного диалога с Европой и США, нас не слышат. Воевать мы тоже не будем – третья мировая никому не нужна. А что тогда может сделать Россия?— Европа не хочет третьей мировой войны, да, честно говоря, сами европейцы ничего не решают. Они превратились в объект международных отношений, благодаря усилиям администрации Байдена. Брюссель полностью зависит и действует в фарватере политики Белого дома.Америке также не нужна новая глобальная война – им важнее находиться в конфронтации с Россией. Их цель – довести отношения с Москвой до определённой черты, после которой они смогут договариваться и навязывать свои условия. В глазах Байдена это выглядит так. Россия выдохнется, не сможет одержать победу в рамках спецоперации, будет много проблем и сложностей. И тут появится Америка со своим предложением о переговорах и со своими "выгодными" условиями договора. Именно для этого сейчас так активного работает американская пропаганда, которая вещает, что Россия имеет сложности и проблемы на Украине. Определенные вопросы, конечно, есть, но это не означает, что Россия проиграла. Победа Москвы – вопрос времени. После победы в рамках СВО, возможно, Россия будет заинтересована обсуждать с Западом что-то. Я думаю, к этому времени и Европа, и США поймут, что проиграли и будут способны к переговорам.— Путин назвал грядущее десятилетие самым непредсказуемым и важным со Второй мировой войны в разных сферах. Давайте попробуем выделить три основные линии стратегии России на ближайшие 10 лет.— Во-первых, Россия сбрасывает с себя социальную западную модель ведения отношений, которая всегда была чужда нам в силу традиционных культурных и национальных особенностей. У России – своя самобытность. Наконец-то она готова развивать собственную русскую цивилизацию. У нас богатая история, мы многонациональная, межконфессиональная страна. Возможно, такая модель цивилизации будет привлекательна и для других стран мира. Сейчас Россия уделяет много времени модели своего социального развития: мы ни Запад, ни Восток.Во-вторых, Москва сейчас однозначно будет заниматься серьезным реформированием экономической политики и развивать ее, что говорится, по-новой. Несмотря на спады в этой сфере, обусловленные тем, что Запад вел против нас торговые войны и наложил санкции, Россия будет открывать новые производства, формировать больше рабочих мест, выстраивать диалог с нашими партнерами на Востоке, в Латинской Америке, Африке и т.д. Это регионы, на которые Россия в ближайшем будущем будет делать ставку.В-третьих, мы займемся реформированием социальных сфер: образования, медицины, воспитанием молодежи. Это столпы, на которых держится любая страна. Это сейчас особенно важно для России, которая находится под жестким секционным давлением Запада. Нам необходимо выдержать натиск западной истерии и экономической войны.— Путин заявил, что "нужно решать проблемы сообща, пусть и не идеальными, но действенными способами". О каких новые центрах силы, способных конкурировать с Западом, идет речь? Какие странах сегодня мы можем назвать твердыми союзниками России?— Говорить о союзничестве сейчас достаточно сложно, потому что все страны миры пытаются быть сами за себя. Даже если брать Америку и Европу, тут скорее идет речь об отношениях хозяин – вассалы. Вашингтон не считается с мнением ЕС, а последний терпит экономический крах пытаясь играть по правилам США.У России есть надежные партнеры, которые действительно заинтересованы в создании многополярного мира, который будет устойчиво работать хотя бы 50-60 лет, а при хорошем раскладе – и все 100 лет. Такая модель должна позволять ее участникам коллективно решать вопросы и отвечать всем вызовам и угрозам от акторов международных отношений, которые попытаются сломать ее.Вспомните, как некоторые страны проявили себя во время пандемии коронавируса. Именно в такие бедственные моменты видно, кто кому друг и союзник. Западные государства наплевали друг на друга и не смогли договорится между собой даже по элементарным поставкам лекарств. А Россия поставляла вакцину в Италию и ряд других европейских стран. Лидеры Евросоюза, похоже, это забыли, а вот народ помнит – поэтому европейцы выходят и бастуют в поддержку России против помощи нацистскому режиму на Украине.Возвращаясь к надёжным партнерам, которые заинтересованы в укреплении и развитии отношений с Россией, я могу назвать Китай, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бразилию, Аргентину. Конечно же, это Иран, Пакистан. Если говорить о странах-партнерах на постсоветском пространстве – это Белоруссия, родная душа России; Азербайджан, который выстраивает прагматичные отношения с РФ; Узбекистан, который сделал вся для развития двусторонних связей с Москвой. Весь африканский континент ждет сотрудничества с Россией. Активно идет интеграция Москвы по линии Брикс, ШОС и т.д. У России – друзей больше, чем недругов.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

россия, владимир путин, валдай (клуб), европа, третья мировая война, кризис, украина, союзник, сша, интервью, форум