Эксперт назвал сроки плана "Тьма" на Украине - 28.10.2022 Украина.ру
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Эксперт назвал сроки плана "Тьма" на Украине
Эксперт назвал сроки плана "Тьма" на Украине - 28.10.2022 Украина.ру
Эксперт назвал сроки плана "Тьма" на Украине
Замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос, насколько эффективны российские удары по энергосистеме Украины
2022-10-28T17:05
2022-10-28T17:05
новости
эксперт
план
украина
энергетика
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После теракта на Крымском мосту, организованного киевским режимом 8 октября, ВС РФ начали наносить точечные удары по украинским объектом энергосистемы. В результате многие города страны погрузились в темноту и даже ремонты не позволяют круглосуточно подавать населению электроэнергию.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совсем скоро получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения".Однако даже если эта техника все же приедет на Украину, Киеву придется столкнуться с рядом проблем. Во-первых, западное оборудование не совместимо с советской системой, которой до сих пор пользуются на Украине. Во-вторых, за "помощь" придется платить. И наконец, анонсированное оборудование еще нужно произвести, потому что на складах, ожидая своего часа, оно не лежит.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221028/1040231873.html
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новости, эксперт, план, украина, энергетика
Новости, эксперт, план, Украина, энергетика

Эксперт назвал сроки плана "Тьма" на Украине

17:05 28.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос, насколько эффективны российские удары по энергосистеме Украины
"Энергосистема бывшей Украины выводится из строя системно. Если посмотреть расписание ударов по областям и месяцам, отчетливо виден переход к плану "Тьма" в октябре. И, похоже, что он не связан прямо с Крымским мостом, это скорее совпадение", - заявил он.
После теракта на Крымском мосту, организованного киевским режимом 8 октября, ВС РФ начали наносить точечные удары по украинским объектом энергосистемы. В результате многие города страны погрузились в темноту и даже ремонты не позволяют круглосуточно подавать населению электроэнергию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совсем скоро получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения".
Однако даже если эта техника все же приедет на Украину, Киеву придется столкнуться с рядом проблем. Во-первых, западное оборудование не совместимо с советской системой, которой до сих пор пользуются на Украине. Во-вторых, за "помощь" придется платить. И наконец, анонсированное оборудование еще нужно произвести, потому что на складах, ожидая своего часа, оно не лежит.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Михаил Шпир интервью
15:03
Михаил Шпир: Население бывшей Украины ждут непростые времена
 
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