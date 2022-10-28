https://ukraina.ru/20221028/1040265705.html
"По классической схеме": в Херсоне предупредили бывших сограждан о "золотом" свете
"По классической схеме": в Херсоне предупредили бывших сограждан о "золотом" свете - 28.10.2022 Украина.ру
"По классической схеме": в Херсоне предупредили бывших сограждан о "золотом" свете
Анонсированное главой МИД Украины энергетическое оборудование не будет подарком Киеву. За него придется платить и дорого, заявил в интервью изданию Украина.ру замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир
2022-10-28T16:56
2022-10-28T16:56
2022-10-28T16:56
новости
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украина
энергетика
киев
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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совсем скоро получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения".Анонсированную Кулебой технику, уточнил Шпир, могут поставить Киеву такие компании как ENEDIS, EDF, SER, Total Energies, Energy Electrabel, ZPUE SA. Их продукция – удовольствие не дешевое, и просто так Украине его никто не даст."По классической схеме, будут открыты кредитные линии для быстрого финансирования этих закупок. То есть, западные банки профинансируют своих же производителей, и выставят Украине счёт с процентами", - сказал Шпир.Он добавил, что на этом проблемы не закончатся. Учесть придется еще и тот факт, что сейчас в производственном мире существует тренд сокращения складских запасов и логистических цепочек. Поэтому быстро найти и доставить со склада нужные компоненты просто невозможно.Кроме того, оборудование, полученное от Запада, не сочетается с советским, которым до сих пор пользуется Украина. А значит будут трудности с заменой.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221028/1040231873.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, свет, украина, энергетика, киев
"По классической схеме": в Херсоне предупредили бывших сограждан о "золотом" свете
Анонсированное главой МИД Украины энергетическое оборудование не будет подарком Киеву. За него придется платить и дорого, заявил в интервью изданию Украина.ру замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совсем скоро получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения".
Анонсированную Кулебой технику, уточнил Шпир, могут поставить Киеву такие компании как ENEDIS, EDF, SER, Total Energies, Energy Electrabel, ZPUE SA. Их продукция – удовольствие не дешевое, и просто так Украине его никто не даст.
"По классической схеме, будут открыты кредитные линии для быстрого финансирования этих закупок. То есть, западные банки профинансируют своих же производителей, и выставят Украине счёт с процентами", - сказал Шпир.
Он добавил, что на этом проблемы не закончатся. Учесть придется еще и тот факт, что сейчас в производственном мире существует тренд сокращения складских запасов и логистических цепочек. Поэтому быстро найти и доставить со склада нужные компоненты просто невозможно.
Кроме того, оборудование, полученное от Запада, не сочетается с советским, которым до сих пор пользуется Украина. А значит будут трудности с заменой.
"Население бывшей Украины ждут непростые времена", - резюмировал он.
Полностью интервью можно прочитать здесь: