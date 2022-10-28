https://ukraina.ru/20221028/1040265447.html
Эксперт рассказал, почему помощь Запада не спасет энергетику Украины
Эксперт рассказал, почему помощь Запада не спасет энергетику Украины - 28.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему помощь Запада не спасет энергетику Украины
Анонсированное главой МИД Украины энергетическое оборудование пока не приехало в Киев. Однако даже когда его привезут, на ситуацию это значительно не поменяет. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир
2022-10-28T16:46
2022-10-28T16:46
2022-10-28T16:46
новости
украина
запад
помощь
энергетика
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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совсем скоро получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения".Эксперт добавил, что теперь – неделю спустя – Кулеба уже не излучает оптимизм и никаких поставок оборудования не обещает, а обходится куда меньшим – обещаниями.Так, после телефонного разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок 27 октября, глава украинского МИД сообщил, что "ценит готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, повреждённую российскими ударами".Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221028/1040231873.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, помощь, энергетика
Новости, Украина, Запад, помощь, энергетика
Эксперт рассказал, почему помощь Запада не спасет энергетику Украины
Анонсированное главой МИД Украины энергетическое оборудование пока не приехало в Киев. Однако даже когда его привезут, на ситуацию это значительно не поменяет. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совсем скоро получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения".
"Остаткам Украины будут помогать всем миром. Но проблема в том, что в рамках нынешней "кампании по декоммунизации" украинской энергетики уничтожается именно советское распределительное оборудование, и современные западные компоненты не всегда подходят для замены. То есть если речь не идёт об электрогенераторах для отдельных объектов, то нужно менять не только вышедший из строя, к примеру, трансформатор, но и всю подстанцию, потому что советские и западные узлы не взаимозаменяемы", - пояснил он.
Эксперт добавил, что теперь – неделю спустя – Кулеба уже не излучает оптимизм и никаких поставок оборудования не обещает, а обходится куда меньшим – обещаниями.
Так, после телефонного разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок 27 октября, глава украинского МИД сообщил, что "ценит готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, повреждённую российскими ударами".
Полностью интервью можно прочитать здесь: