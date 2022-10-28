https://ukraina.ru/20221028/1040265447.html

Эксперт рассказал, почему помощь Запада не спасет энергетику Украины

Эксперт рассказал, почему помощь Запада не спасет энергетику Украины - 28.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему помощь Запада не спасет энергетику Украины

Анонсированное главой МИД Украины энергетическое оборудование пока не приехало в Киев. Однако даже когда его привезут, на ситуацию это значительно не поменяет. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир

2022-10-28T16:46

2022-10-28T16:46

2022-10-28T16:46

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совсем скоро получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения".Эксперт добавил, что теперь – неделю спустя – Кулеба уже не излучает оптимизм и никаких поставок оборудования не обещает, а обходится куда меньшим – обещаниями.Так, после телефонного разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок 27 октября, глава украинского МИД сообщил, что "ценит готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, повреждённую российскими ударами".Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221028/1040231873.html

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новости, украина, запад, помощь, энергетика