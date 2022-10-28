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Фархад Ибрагимов: кто он

Фархад Ибрагимов: кто он - 28.10.2022 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: кто он

Политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай". Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T16:41

2022-10-28T16:41

2022-10-28T16:41

эксперт

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Политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай".Родился 26 марта 1994 года в Баку, Азербайджан. В 2017 году окончил факультет мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" по специальности "магистр политологии". В том же 2017 году проходил краткосрочную стажировку в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. С февраля 2019 года является экспертом Информационно-аналитического центра (ИАЦ) МГУ им. М.В.Ломоносова, с июля 2019 - экспертом международного дискуссионного клуба "Валдай". Сферами научных интересов являются внутренняя и внешняя политика Ирана, Турции, стран Среднего Востока и Центральной Азии, политика России и США на Ближнем Востоке, постсоветское пространство

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт