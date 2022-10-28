Фархад Ибрагимов: кто он - 28.10.2022 Украина.ру
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Фархад Ибрагимов: кто он
Фархад Ибрагимов: кто он - 28.10.2022 Украина.ру
Фархад Ибрагимов: кто он
Политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай". Украина.ру, 28.10.2022
2022-10-28T16:41
2022-10-28T16:41
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Политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай".Родился 26 марта 1994 года в Баку, Азербайджан. В 2017 году окончил факультет мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" по специальности "магистр политологии". В том же 2017 году проходил краткосрочную стажировку в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. С февраля 2019 года является экспертом Информационно-аналитического центра (ИАЦ) МГУ им. М.В.Ломоносова, с июля 2019 - экспертом международного дискуссионного клуба "Валдай". Сферами научных интересов являются внутренняя и внешняя политика Ирана, Турции, стран Среднего Востока и Центральной Азии, политика России и США на Ближнем Востоке, постсоветское пространство
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эксперт
эксперт

Фархад Ибрагимов: кто он

16:41 28.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФархад Ибрагимов
Фархад Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
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Политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай".
Родился 26 марта 1994 года в Баку, Азербайджан.
В 2017 году окончил факультет мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" по специальности "магистр политологии".
В том же 2017 году проходил краткосрочную стажировку в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.
С февраля 2019 года является экспертом Информационно-аналитического центра (ИАЦ) МГУ им. М.В.Ломоносова, с июля 2019 - экспертом международного дискуссионного клуба "Валдай".
Сферами научных интересов являются внутренняя и внешняя политика Ирана, Турции, стран Среднего Востока и Центральной Азии, политика России и США на Ближнем Востоке, постсоветское пространство
 
эксперт
 
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