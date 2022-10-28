https://ukraina.ru/20221028/1040262954.html

Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону

Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону - 28.10.2022 Украина.ру

Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский приглашаются в город Финикс, штат Аризона, на мирные переговоры. Об этом говорится в письме, опубликованном членом Палаты представителей Конгресса от этого штата США Полом Госаром, сообщают американские СМИ

2022-10-28T16:25

2022-10-28T16:25

2022-10-28T16:37

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спецоперация

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По данным американского интернет-канала Timcast, конгрессмен в письме призвал лидеров обеих стран урегулировать свои разногласия в Аризоне во избежание дальнейших жертв и разрушений.Он указал, что эскалация конфликта ставит под угрозу "не только граждан ваших стран, но и весь мир".Госар добавил, что Финикс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и от организаций, которые “подстёгивают к войне”, чтобы стать подходящим местом для продуктивных переговоров.Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом ранее в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров.Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.В апреле Пол Госар стал одним из немногих американских законодателей, проголосовавших против так называемого "Закона о ленд-лизе в защиту демократии на Украине".

https://ukraina.ru/20221020/1039942043.html

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новости, сша, аризона, конгрессмен, владимир зеленский, владимир путин, спецоперация