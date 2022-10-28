Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону - 28.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221028/1040262954.html
Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону - 28.10.2022 Украина.ру
Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский приглашаются в город Финикс, штат Аризона, на мирные переговоры. Об этом говорится в письме, опубликованном членом Палаты представителей Конгресса от этого штата США Полом Госаром, сообщают американские СМИ
2022-10-28T16:25
2022-10-28T16:37
новости
сша
аризона
конгрессмен
владимир зеленский
владимир путин
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040263474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22897e733b0ce7cfbf74af1587c4b4ae.jpg
По данным американского интернет-канала Timcast, конгрессмен в письме призвал лидеров обеих стран урегулировать свои разногласия в Аризоне во избежание дальнейших жертв и разрушений.Он указал, что эскалация конфликта ставит под угрозу "не только граждан ваших стран, но и весь мир".Госар добавил, что Финикс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и от организаций, которые “подстёгивают к войне”, чтобы стать подходящим местом для продуктивных переговоров.Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом ранее в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров.Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.В апреле Пол Госар стал одним из немногих американских законодателей, проголосовавших против так называемого "Закона о ленд-лизе в защиту демократии на Украине".
https://ukraina.ru/20221020/1039942043.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040263474_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_86456b5a45f19c74cf8959bdc9e0af51.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, аризона, конгрессмен, владимир зеленский, владимир путин, спецоперация
Новости, США, Аризона, конгрессмен, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Спецоперация

Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону

16:25 28.10.2022 (обновлено: 16:37 28.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский приглашаются в город Финикс, штат Аризона, на мирные переговоры. Об этом говорится в письме, опубликованном членом Палаты представителей Конгресса от этого штата США Полом Госаром, сообщают американские СМИ
По данным американского интернет-канала Timcast, конгрессмен в письме призвал лидеров обеих стран урегулировать свои разногласия в Аризоне во избежание дальнейших жертв и разрушений.
Он указал, что эскалация конфликта ставит под угрозу "не только граждан ваших стран, но и весь мир".

Мир должен восторжествовать, но до настоящего времени это не стало возможным. Поэтому я приглашаю вас обоих в Финикс, где мы можем начать переговоры, чтобы начать разрядку ядерной напряженности, закончить войну и положить конец смерти и разрушениям

Госар добавил, что Финикс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и от организаций, которые “подстёгивают к войне”, чтобы стать подходящим местом для продуктивных переговоров.
Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом ранее в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров.
Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.
20 октября, 11:51
Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи КиевуВнутренний раскол в Республиканской партии США угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 октября в американской газете Politico
В апреле Пол Госар стал одним из немногих американских законодателей, проголосовавших против так называемого "Закона о ленд-лизе в защиту демократии на Украине".
 
НовостиСШААризонаконгрессменВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Эксперт назвал сроки плана "Тьма" на Украине
16:56"По классической схеме": в Херсоне предупредили бывших сограждан о "золотом" свете
16:46Эксперт рассказал, почему помощь Запада не спасет энергетику Украины
16:45Американцам – не до Украины, переломный момент для Германии: что говорили об Украине в мире 28 октября
16:41Фархад Ибрагимов: кто он
16:38Видеманн ответил, какой будет российская и украинская политика Риши Сунака
16:36Алексей Кочетков: России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию
16:25Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
16:01Веерные отключения, снижение зарплат. Главное на Украине на 16:00 28 октября
16:00В США напали на дом Ненси Пелоси, пострадал ее муж
15:55Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ
15:53"Бомба для отвода глаз". Кто и зачем готовит ядерную провокацию на Украине
15:46Ищенко о "грязной" бомбе, главной проблеме Британии, биолабораториях США и наказании за преступления
15:42Онкодиспансер в Херсоне стал целью удара ВСУ
15:38WP: Ответ США на предупреждение РФ о "грязной бомбе" должен стать образцом кризисной коммуникации
15:28Боевые комары, смертоносные Bayraktar: Россия раскрыла планы Киева и США по биологическому оружию
15:21Украинский военный эксперт: "Мобилизованные в ВСУ выполняли роль приманки для артиллерии".
15:19Повышение тарифов на электроэнергию может поставить крест на украинской металлургии
15:14Йохан Бекман: Путин в очередной раз пытается предотвратить Третью мировую войну с Западом
15:03Михаил Шпир: Население бывшей Украины ждут непростые времена
Лента новостейМолния