https://ukraina.ru/20221028/1040262954.html
Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону - 28.10.2022 Украина.ру
Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский приглашаются в город Финикс, штат Аризона, на мирные переговоры. Об этом говорится в письме, опубликованном членом Палаты представителей Конгресса от этого штата США Полом Госаром, сообщают американские СМИ
2022-10-28T16:25
2022-10-28T16:25
2022-10-28T16:37
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По данным американского интернет-канала Timcast, конгрессмен в письме призвал лидеров обеих стран урегулировать свои разногласия в Аризоне во избежание дальнейших жертв и разрушений.Он указал, что эскалация конфликта ставит под угрозу "не только граждан ваших стран, но и весь мир".Госар добавил, что Финикс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и от организаций, которые “подстёгивают к войне”, чтобы стать подходящим местом для продуктивных переговоров.Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом ранее в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров.Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.В апреле Пол Госар стал одним из немногих американских законодателей, проголосовавших против так называемого "Закона о ленд-лизе в защиту демократии на Украине".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, аризона, конгрессмен, владимир зеленский, владимир путин, спецоперация
Новости, США, Аризона, конгрессмен, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Спецоперация
Конгрессмен-республиканец пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
16:25 28.10.2022 (обновлено: 16:37 28.10.2022)
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский приглашаются в город Финикс, штат Аризона, на мирные переговоры. Об этом говорится в письме, опубликованном членом Палаты представителей Конгресса от этого штата США Полом Госаром, сообщают американские СМИ
По данным американского интернет-канала Timcast, конгрессмен в письме призвал лидеров обеих стран урегулировать свои разногласия в Аризоне во избежание дальнейших жертв и разрушений.
Он указал, что эскалация конфликта ставит под угрозу "не только граждан ваших стран, но и весь мир".
Мир должен восторжествовать, но до настоящего времени это не стало возможным. Поэтому я приглашаю вас обоих в Финикс, где мы можем начать переговоры, чтобы начать разрядку ядерной напряженности, закончить войну и положить конец смерти и разрушениям
Госар добавил, что Финикс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и от организаций, которые “подстёгивают к войне”, чтобы стать подходящим местом для продуктивных переговоров.
Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом ранее в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров.
Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.
В апреле Пол Госар стал одним из немногих американских законодателей, проголосовавших против так называемого "Закона о ленд-лизе в защиту демократии на Украине".