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В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр

В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр - 28.10.2022 Украина.ру

В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр

В Харькове обострилась криминогенная обстановка, по мнению мэра города Игоря Терехова, это связано с отсутствием освещения на улицах. Об этом он рассказал в эфире "Новини Live" 27 октября

2022-10-28T11:17

2022-10-28T11:17

2022-10-28T11:17

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По словам городского головы, самый опасный район Харькова – Северная Салтовка.По информации издания Украина.ру, на рост преступности в Харькове и его пригородах жалуются и местные жители, прежде всего – на грабежи и вымогательства.О проблемах из-за отсутствия нормального освещения в результате обстрелов критической инфраструктуры энергетики обратили внимание и в Национальной полиции Днепропетровской области, предупредив жителей региона о резком росте количества ДТП в вечернее время, до начала комендантского часа.В то же время, "Укрэнерго" сообщает об отмене веерных отключений света в Киевской области и заверяет, что свет вернули всем потребителям столичного региона.

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новости, харьков, криминал, преступность, электричество