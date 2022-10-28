В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр - 28.10.2022 Украина.ру
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В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр
В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр - 28.10.2022 Украина.ру
В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр
В Харькове обострилась криминогенная обстановка, по мнению мэра города Игоря Терехова, это связано с отсутствием освещения на улицах. Об этом он рассказал в эфире "Новини Live" 27 октября
2022-10-28T11:17
2022-10-28T11:17
новости
харьков
криминал
преступность
электричество
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По словам городского головы, самый опасный район Харькова – Северная Салтовка.По информации издания Украина.ру, на рост преступности в Харькове и его пригородах жалуются и местные жители, прежде всего – на грабежи и вымогательства.О проблемах из-за отсутствия нормального освещения в результате обстрелов критической инфраструктуры энергетики обратили внимание и в Национальной полиции Днепропетровской области, предупредив жителей региона о резком росте количества ДТП в вечернее время, до начала комендантского часа.В то же время, "Укрэнерго" сообщает об отмене веерных отключений света в Киевской области и заверяет, что свет вернули всем потребителям столичного региона.
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новости, харьков, криминал, преступность, электричество
Новости, Харьков, криминал, Преступность, электричество

В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр

11:17 28.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобильные воры
Автомобильные воры - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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В Харькове обострилась криминогенная обстановка, по мнению мэра города Игоря Терехова, это связано с отсутствием освещения на улицах. Об этом он рассказал в эфире "Новини Live" 27 октября
По словам городского головы, самый опасный район Харькова – Северная Салтовка.
По информации издания Украина.ру, на рост преступности в Харькове и его пригородах жалуются и местные жители, прежде всего – на грабежи и вымогательства.
О проблемах из-за отсутствия нормального освещения в результате обстрелов критической инфраструктуры энергетики обратили внимание и в Национальной полиции Днепропетровской области, предупредив жителей региона о резком росте количества ДТП в вечернее время, до начала комендантского часа.
В то же время, "Укрэнерго" сообщает об отмене веерных отключений света в Киевской области и заверяет, что свет вернули всем потребителям столичного региона.
09:41
Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТПКоличество дорожно-транспортных происшествий на Украине резко возросло за последние несколько недель. Это связано со слабым освещение улиц, сообщает 28 октября Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте
 
НовостиХарьковкриминалПреступностьэлектричество
 
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