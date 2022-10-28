https://ukraina.ru/20221028/1040239748.html
В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр
В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр - 28.10.2022 Украина.ру
В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр
В Харькове обострилась криминогенная обстановка, по мнению мэра города Игоря Терехова, это связано с отсутствием освещения на улицах. Об этом он рассказал в эфире "Новини Live" 27 октября
2022-10-28T11:17
2022-10-28T11:17
2022-10-28T11:17
новости
харьков
криминал
преступность
электричество
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По словам городского головы, самый опасный район Харькова – Северная Салтовка.По информации издания Украина.ру, на рост преступности в Харькове и его пригородах жалуются и местные жители, прежде всего – на грабежи и вымогательства.О проблемах из-за отсутствия нормального освещения в результате обстрелов критической инфраструктуры энергетики обратили внимание и в Национальной полиции Днепропетровской области, предупредив жителей региона о резком росте количества ДТП в вечернее время, до начала комендантского часа.В то же время, "Укрэнерго" сообщает об отмене веерных отключений света в Киевской области и заверяет, что свет вернули всем потребителям столичного региона.
https://ukraina.ru/20221028/1040230324.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, криминал, преступность, электричество
Новости, Харьков, криминал, Преступность, электричество
В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр
В Харькове обострилась криминогенная обстановка, по мнению мэра города Игоря Терехова, это связано с отсутствием освещения на улицах. Об этом он рассказал в эфире "Новини Live" 27 октября
По словам городского головы, самый опасный район Харькова – Северная Салтовка.
По информации издания Украина.ру, на рост преступности в Харькове и его пригородах жалуются и местные жители, прежде всего – на грабежи и вымогательства.
О проблемах из-за отсутствия нормального освещения в результате обстрелов критической инфраструктуры энергетики обратили внимание и в Национальной полиции Днепропетровской области, предупредив жителей региона о резком росте количества ДТП в вечернее время, до начала комендантского часа.
В то же время, "Укрэнерго" сообщает об отмене веерных отключений света в Киевской области и заверяет, что свет вернули всем потребителям столичного региона.