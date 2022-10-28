https://ukraina.ru/20221028/1040233405.html

Китай – враг Украины: итоги XX съезда КПК глазами украинской пропаганды

Китай – враг Украины: итоги XX съезда КПК глазами украинской пропаганды - 28.10.2022 Украина.ру

Китай – враг Украины: итоги XX съезда КПК глазами украинской пропаганды

Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T11:18

2022-10-28T11:18

2022-10-28T11:18

китай

кнр (китай)

си цзиньпин

съезд

геополитика

украина

россия

спецоперация

запад

эксклюзив

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К итогам исторического XXсъезда КПК присматриваются и на Украине. Естественно, не самостоятельно, а через очки, предоставленные американскими партнёрами. Характерный пример такого взгляда на Китай дал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик изданию "Главред".Кулик – достаточно известный на Украине политический эксперт, довольно глубоко знающий Юго-Восточную Азию и левые движения. При этом сам он левый либерал и, что называется, "грантоед". До президентства Зеленского занимал какой-то пост в Луганской военно-гражданской администрации.Взгляд Кулика достаточно неожиданный.Для начала он отрицает считающийся общепризнанным факт укрепления позиций действующего генерального секретаря ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпина. Да, система руководства, заложенная Дэн Сяопином, действительно сломана, "но если посмотреть на раскладку Политбюро и съезда, мы увидим, что все эти группы и дальше присутствуют, никто не пострадал" (это не так – состав Постоянного комитета Политбюро радикально изменился, первые места в нём заняли ставленники председателя Си).Кулик обращает внимание на два новых аспекта внутренней политики КНР.Во-первых, это военная реформа, предполагающую "подтягивание" основного состава НОАК (Народно-освободительная армия Китая – собственное название ВС КНР) к силам специальных операций. Реформу планируется провести к 2027 году и к тому же году должна решиться проблема Тайваня.Во-вторых, это усиление роли КПК и реидеологизация внутренней жизни КНР (в противоположность политики "экономизации", заложенной Дэн Сяопином, которая сделала возможным "китайское экономическое чудо", но ослабила роль партии и усилила коррупцию).Во внешней политике "Си говорит о двуполярном мире, в котором есть Пекин и Вашингтон, где все будущие процессы мира и мироустройства рассматриваются сквозь призму взаимоотношений этих двух центров.(…) Роль России при этом сводится к роли сырьевого придатка, а не партнёра, друга, соратника или союзника Китая".Это не просто тезис – это элемент "темника" "вашингтонского обкома". Мы это точно знаем, потому что обнаружили ровно такое же суждение у российских либералов.К счастью, отчётный доклад тов. Си Цзиньпина переведён и опубликован, и мы можем удостоверится, что в "темнике" написана правда – действительно, слово "многополярный" там отсутствует, а мир там нарисован двуполярный, состоящий из Китая и, сюрприз, всех остальных стран! Там, кстати, по имени называются только части Китая – Аомынь, Сянган и Тайвань… Ни США, ни Россия в принципе не упомянуты. Неясно, на кого это рассчитано, но сам ход мысли, по которому весь мир – США, нас, конечно, восхитил. Хотя не надо быть глубоким знатоком китайской философии, чтобы знать, что китайцы полагают культурными людьми только себя, а всех остальных считают варварами…Логично ожидать, что Украине выгодно, чтобы Китай подмял Россию, но нет. Ранее "Китай занимал подчеркнуто нейтральную позицию относительно войны", теперь он может "усилить свое взаимодействие с Россией", но он не хочет "усилить Россию как государство настолько, чтобы она одержала победу в войне". В то же время, Китай не хочет и уничтожения России, а это "очень опасно для мира и Украины"!К счастью (для Кулика), "весь вес Китая будет не здесь, в Восточной Европе и войне в Украине, а будет распределён по другим важным для него регионам, что снижает риски" для Киева. Т.е., Пекин всё же враг? Как бы да, только вот Украина тут не причём – для Украины Китай был, и мог бы продолжать быть дальше важным торгово-экономическим партнёром, но в новой стратегии обороны, которая опубликована на сайте Пентагона, главным стратегическим конкурентом США на будущие десятилетия определен Китай. А значит КНР является врагом Украины – начальство так сказало.После 2024 года, когда Россия потерпит поражение в войне с Украиной и распадётся (это, конечно, не прогноз Кулика, а планы его вашингтонского начальства), Пекин "выберет путь поддержки одного или нескольких независимых государств, которые возникнут на территории после РФ, и установит с ними вассальные отношения".Ну, а Украина будет "фронтиром западного мира, границей Запада, с которым у Китая будут сложные натянутые отношения". Более того – "Украина будет последним варварским христианским королевством Европы" (не знаем, как там насчёт христианства, но варварским королевством Украина уже стала).Журналистка, интервьюирующая Кулика, пытается поинтересоваться у него – не опасно ли такое положение, но он чётко отвечает: "это менее опасно, чем если бы мы были буферной зоной". Тут, конечно, с ним можно согласиться – вести самостоятельную политику и нести ответственность за свои слова и действия действительно опасно. Чего уж тут.

https://ukraina.ru/20221024/1040073905.html

https://ukraina.ru/20221025/1040122574.html

https://ukraina.ru/20221022/1039990087.html

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китай, кнр (китай), си цзиньпин, съезд, геополитика, украина, россия, спецоперация, запад, эксклюзив