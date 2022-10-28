Китай – враг Украины: итоги XX съезда КПК глазами украинской пропаганды - 28.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221028/1040233405.html
Китай – враг Украины: итоги XX съезда КПК глазами украинской пропаганды
Китай – враг Украины: итоги XX съезда КПК глазами украинской пропаганды - 28.10.2022 Украина.ру
Китай – враг Украины: итоги XX съезда КПК глазами украинской пропаганды
Украина.ру, 28.10.2022
2022-10-28T11:18
2022-10-28T11:18
китай
кнр (китай)
си цзиньпин
съезд
геополитика
украина
россия
спецоперация
запад
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040237426_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_393c76c140a8cdb0a2d6bbe920d1b766.jpg.webp
К итогам исторического XXсъезда КПК присматриваются и на Украине. Естественно, не самостоятельно, а через очки, предоставленные американскими партнёрами. Характерный пример такого взгляда на Китай дал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик изданию "Главред".Кулик – достаточно известный на Украине политический эксперт, довольно глубоко знающий Юго-Восточную Азию и левые движения. При этом сам он левый либерал и, что называется, "грантоед". До президентства Зеленского занимал какой-то пост в Луганской военно-гражданской администрации.Взгляд Кулика достаточно неожиданный.Для начала он отрицает считающийся общепризнанным факт укрепления позиций действующего генерального секретаря ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпина. Да, система руководства, заложенная Дэн Сяопином, действительно сломана, "но если посмотреть на раскладку Политбюро и съезда, мы увидим, что все эти группы и дальше присутствуют, никто не пострадал" (это не так – состав Постоянного комитета Политбюро радикально изменился, первые места в нём заняли ставленники председателя Си).Кулик обращает внимание на два новых аспекта внутренней политики КНР.Во-первых, это военная реформа, предполагающую "подтягивание" основного состава НОАК (Народно-освободительная армия Китая – собственное название ВС КНР) к силам специальных операций. Реформу планируется провести к 2027 году и к тому же году должна решиться проблема Тайваня.Во-вторых, это усиление роли КПК и реидеологизация внутренней жизни КНР (в противоположность политики "экономизации", заложенной Дэн Сяопином, которая сделала возможным "китайское экономическое чудо", но ослабила роль партии и усилила коррупцию).Во внешней политике "Си говорит о двуполярном мире, в котором есть Пекин и Вашингтон, где все будущие процессы мира и мироустройства рассматриваются сквозь призму взаимоотношений этих двух центров.(…) Роль России при этом сводится к роли сырьевого придатка, а не партнёра, друга, соратника или союзника Китая".Это не просто тезис – это элемент "темника" "вашингтонского обкома". Мы это точно знаем, потому что обнаружили ровно такое же суждение у российских либералов.К счастью, отчётный доклад тов. Си Цзиньпина переведён и опубликован, и мы можем удостоверится, что в "темнике" написана правда – действительно, слово "многополярный" там отсутствует, а мир там нарисован двуполярный, состоящий из Китая и, сюрприз, всех остальных стран! Там, кстати, по имени называются только части Китая – Аомынь, Сянган и Тайвань… Ни США, ни Россия в принципе не упомянуты. Неясно, на кого это рассчитано, но сам ход мысли, по которому весь мир – США, нас, конечно, восхитил. Хотя не надо быть глубоким знатоком китайской философии, чтобы знать, что китайцы полагают культурными людьми только себя, а всех остальных считают варварами…Логично ожидать, что Украине выгодно, чтобы Китай подмял Россию, но нет. Ранее "Китай занимал подчеркнуто нейтральную позицию относительно войны", теперь он может "усилить свое взаимодействие с Россией", но он не хочет "усилить Россию как государство настолько, чтобы она одержала победу в войне". В то же время, Китай не хочет и уничтожения России, а это "очень опасно для мира и Украины"!К счастью (для Кулика), "весь вес Китая будет не здесь, в Восточной Европе и войне в Украине, а будет распределён по другим важным для него регионам, что снижает риски" для Киева. Т.е., Пекин всё же враг? Как бы да, только вот Украина тут не причём – для Украины Китай был, и мог бы продолжать быть дальше важным торгово-экономическим партнёром, но в новой стратегии обороны, которая опубликована на сайте Пентагона, главным стратегическим конкурентом США на будущие десятилетия определен Китай. А значит КНР является врагом Украины – начальство так сказало.После 2024 года, когда Россия потерпит поражение в войне с Украиной и распадётся (это, конечно, не прогноз Кулика, а планы его вашингтонского начальства), Пекин "выберет путь поддержки одного или нескольких независимых государств, которые возникнут на территории после РФ, и установит с ними вассальные отношения".Ну, а Украина будет "фронтиром западного мира, границей Запада, с которым у Китая будут сложные натянутые отношения". Более того – "Украина будет последним варварским христианским королевством Европы" (не знаем, как там насчёт христианства, но варварским королевством Украина уже стала).Журналистка, интервьюирующая Кулика, пытается поинтересоваться у него – не опасно ли такое положение, но он чётко отвечает: "это менее опасно, чем если бы мы были буферной зоной". Тут, конечно, с ним можно согласиться – вести самостоятельную политику и нести ответственность за свои слова и действия действительно опасно. Чего уж тут.
https://ukraina.ru/20221024/1040073905.html
https://ukraina.ru/20221025/1040122574.html
https://ukraina.ru/20221022/1039990087.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040237426_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7a87d5f0555fc82725194b60f84ea2de.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
китай, кнр (китай), си цзиньпин, съезд, геополитика, украина, россия, спецоперация, запад, эксклюзив
Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, съезд, геополитика, Украина, Россия, Спецоперация, Запад, Эксклюзив

Китай – враг Украины: итоги XX съезда КПК глазами украинской пропаганды

11:18 28.10.2022
 
© РИА Новости . Анна Раткогло / Перейти в фотобанкВ Пекине завершился XX съезд Компартии Китая
В Пекине завершился XX съезд Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
Все материалы
К итогам исторического XXсъезда КПК присматриваются и на Украине. Естественно, не самостоятельно, а через очки, предоставленные американскими партнёрами. Характерный пример такого взгляда на Китай дал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик изданию "Главред".
Кулик – достаточно известный на Украине политический эксперт, довольно глубоко знающий Юго-Восточную Азию и левые движения. При этом сам он левый либерал и, что называется, "грантоед". До президентства Зеленского занимал какой-то пост в Луганской военно-гражданской администрации.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 13:56
В Китае новая эпоха: Си оставил "синь шидай" без Ху. Большого и маленького
Взгляд Кулика достаточно неожиданный.
Для начала он отрицает считающийся общепризнанным факт укрепления позиций действующего генерального секретаря ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпина. Да, система руководства, заложенная Дэн Сяопином, действительно сломана, "но если посмотреть на раскладку Политбюро и съезда, мы увидим, что все эти группы и дальше присутствуют, никто не пострадал" (это не так – состав Постоянного комитета Политбюро радикально изменился, первые места в нём заняли ставленники председателя Си).
Кулик обращает внимание на два новых аспекта внутренней политики КНР.
Во-первых, это военная реформа, предполагающую "подтягивание" основного состава НОАК (Народно-освободительная армия Китая – собственное название ВС КНР) к силам специальных операций. Реформу планируется провести к 2027 году и к тому же году должна решиться проблема Тайваня.
Во-вторых, это усиление роли КПК и реидеологизация внутренней жизни КНР (в противоположность политики "экономизации", заложенной Дэн Сяопином, которая сделала возможным "китайское экономическое чудо", но ослабила роль партии и усилила коррупцию).
Во внешней политике "Си говорит о двуполярном мире, в котором есть Пекин и Вашингтон, где все будущие процессы мира и мироустройства рассматриваются сквозь призму взаимоотношений этих двух центров.(…) Роль России при этом сводится к роли сырьевого придатка, а не партнёра, друга, соратника или союзника Китая".
Алексей Маслов интервью
25 октября, 17:25
Алексей Маслов: Китай может очень хорошо поддержать Россию
Это не просто тезис – это элемент "темника" "вашингтонского обкома". Мы это точно знаем, потому что обнаружили ровно такое же суждение у российских либералов.
К счастью, отчётный доклад тов. Си Цзиньпина переведён и опубликован, и мы можем удостоверится, что в "темнике" написана правда – действительно, слово "многополярный" там отсутствует, а мир там нарисован двуполярный, состоящий из Китая и, сюрприз, всех остальных стран! Там, кстати, по имени называются только части Китая – Аомынь, Сянган и Тайвань… Ни США, ни Россия в принципе не упомянуты. Неясно, на кого это рассчитано, но сам ход мысли, по которому весь мир – США, нас, конечно, восхитил. Хотя не надо быть глубоким знатоком китайской философии, чтобы знать, что китайцы полагают культурными людьми только себя, а всех остальных считают варварами…
Логично ожидать, что Украине выгодно, чтобы Китай подмял Россию, но нет. Ранее "Китай занимал подчеркнуто нейтральную позицию относительно войны", теперь он может "усилить свое взаимодействие с Россией", но он не хочет "усилить Россию как государство настолько, чтобы она одержала победу в войне". В то же время, Китай не хочет и уничтожения России, а это "очень опасно для мира и Украины"!
К счастью (для Кулика), "весь вес Китая будет не здесь, в Восточной Европе и войне в Украине, а будет распределён по другим важным для него регионам, что снижает риски" для Киева. Т.е., Пекин всё же враг? Как бы да, только вот Украина тут не причём – для Украины Китай был, и мог бы продолжать быть дальше важным торгово-экономическим партнёром, но в новой стратегии обороны, которая опубликована на сайте Пентагона, главным стратегическим конкурентом США на будущие десятилетия определен Китай. А значит КНР является врагом Украины – начальство так сказало.
После 2024 года, когда Россия потерпит поражение в войне с Украиной и распадётся (это, конечно, не прогноз Кулика, а планы его вашингтонского начальства), Пекин "выберет путь поддержки одного или нескольких независимых государств, которые возникнут на территории после РФ, и установит с ними вассальные отношения".
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 06:30
Суздальцев: новый мир формируется на политических весах, где Россия и Китай мешают СШАВ новой редакции концепции безопасности США Россия и Китай — это угрозы. Россия – угроза сегодняшнего дня, с которой надо справляться, Китай – потенциальная угроза, которую надо учитывать. Иными словами, Москва и Вашингтон – враги, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Ну, а Украина будет "фронтиром западного мира, границей Запада, с которым у Китая будут сложные натянутые отношения". Более того – "Украина будет последним варварским христианским королевством Европы" (не знаем, как там насчёт христианства, но варварским королевством Украина уже стала).
Журналистка, интервьюирующая Кулика, пытается поинтересоваться у него – не опасно ли такое положение, но он чётко отвечает: "это менее опасно, чем если бы мы были буферной зоной". Тут, конечно, с ним можно согласиться – вести самостоятельную политику и нести ответственность за свои слова и действия действительно опасно. Чего уж тут.
 
КитайКНР (Китай)Си ЦзиньпинсъездгеополитикаУкраинаРоссияСпецоперацияЗападЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео
11:18Китай – враг Украины: итоги XX съезда КПК глазами украинской пропаганды
11:17В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр
10:58Закон, расколовший Украину. Как под предлогом заботы о русском языке началась украинизация
10:35Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ
10:34МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки
10:33Выступление депутата Рады Гончаренко в парламенте Косова закончилось скандалом
10:13Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы
10:03"Финансовый Рамштайн" и губа президента. Зеленский на подсосе у Запада лишает Украину суверенитета
09:52Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина
09:51Автомобиль Тимошенко, NASAMS, плен и пытки. Главное на утро 28 октября на Украине
09:41Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП
09:40Путин на Валдае: адресат выбыл
09:32"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание
09:06В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях
09:05Островок света посреди блэкаута. Как живут Черкассы в период энергетического кризиса
09:00Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — власти
08:49Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО
08:34Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США
08:34Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"
Лента новостейМолния