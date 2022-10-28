"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание - 28.10.2022 Украина.ру
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"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание
"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание - 28.10.2022 Украина.ру
"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание
Участница делегации Верховной Рады Украины, посетившей лагерь военнопленных "Запад-1", сказала пленным, что Киеву не нужен мир. Об этом рассказал вернувшийся из плена военный ДНР Владислав Егильницкий, передает 28 октября РИА Новости
2022-10-28T09:32
2022-10-28T09:32
новости
депутат
плен
украина
мир
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"Она (депутат - ред.) пыталась с нами общаться, и она спросила: "А чего вы хотите?". И ребята русские сказали: "Мира". А она сказала: "Нам не нужен мир, нам нужна победа". Мы тогда очень сильно удивились, такое странное отношение у них, они в состоянии войны не хотят мира", - сказал Егильницкий.По его данным, это была депутат от Харьковской области.Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру.По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".
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Новости, депутат, плен, Украина, мир

"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание

09:32 28.10.2022
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
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Участница делегации Верховной Рады Украины, посетившей лагерь военнопленных "Запад-1", сказала пленным, что Киеву не нужен мир. Об этом рассказал вернувшийся из плена военный ДНР Владислав Егильницкий, передает 28 октября РИА Новости
"Она (депутат - ред.) пыталась с нами общаться, и она спросила: "А чего вы хотите?". И ребята русские сказали: "Мира". А она сказала: "Нам не нужен мир, нам нужна победа". Мы тогда очень сильно удивились, такое странное отношение у них, они в состоянии войны не хотят мира", - сказал Егильницкий.
По его данным, это была депутат от Харьковской области.
Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру.
По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".
 
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