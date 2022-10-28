https://ukraina.ru/20221028/1040229957.html

"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание

"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание - 28.10.2022 Украина.ру

"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание

Участница делегации Верховной Рады Украины, посетившей лагерь военнопленных "Запад-1", сказала пленным, что Киеву не нужен мир. Об этом рассказал вернувшийся из плена военный ДНР Владислав Егильницкий, передает 28 октября РИА Новости

2022-10-28T09:32

2022-10-28T09:32

2022-10-28T09:32

новости

депутат

плен

украина

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/26/1027042661_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ab4c2fbbf53762bc773628714a525b84.jpg

"Она (депутат - ред.) пыталась с нами общаться, и она спросила: "А чего вы хотите?". И ребята русские сказали: "Мира". А она сказала: "Нам не нужен мир, нам нужна победа". Мы тогда очень сильно удивились, такое странное отношение у них, они в состоянии войны не хотят мира", - сказал Егильницкий.По его данным, это была депутат от Харьковской области.Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру.По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, депутат, плен, украина, мир