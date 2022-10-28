Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом - 28.10.2022 Украина.ру
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Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом
Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом - 28.10.2022 Украина.ру
Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом
Чем больше думают в Киеве о переговорах с РФ, тем хуже условия в итоге получат. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
2022-10-28T07:20
2022-10-28T07:20
новости
владимир путин
эксперт
киев
украина
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Он выразил уверенность, что между Москвой и Киевом может быть достигнут компромисс, но только в том случае, если Киев смирится с утратой территорий.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, эксперт, киев, украина
Новости, Владимир Путин, эксперт, Киев, Украина

Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом

07:20 28.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Сергей Ильин
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Чем больше думают в Киеве о переговорах с РФ, тем хуже условия в итоге получат. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
"Это стандартные условия, которые в феврале этого года были озвучены российским президентом Владимиром Путиным: демилитаризация, денацификация и внеблоковый статус Украины. Есть такая пословица: второе предложение Владимира Путина лучше первого, но хуже третьего", - сказал эксперт.
Он выразил уверенность, что между Москвой и Киевом может быть достигнут компромисс, но только в том случае, если Киев смирится с утратой территорий.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Шатилов интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 21:14
Европа не замечает ядерной игры Киева и американцев. России следует быть жёстче — Александр Шатилов
 
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