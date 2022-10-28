https://ukraina.ru/20221028/1040211063.html
Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом
Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом - 28.10.2022 Украина.ру
Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом
Чем больше думают в Киеве о переговорах с РФ, тем хуже условия в итоге получат. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
2022-10-28T07:20
2022-10-28T07:20
2022-10-28T07:20
новости
владимир путин
эксперт
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039916665_0:0:3292:1851_1920x0_80_0_0_3223223d3ccb7f32b8df2b4812b785bd.jpg
Он выразил уверенность, что между Москвой и Киевом может быть достигнут компромисс, но только в том случае, если Киев смирится с утратой территорий.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039916665_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_71f8813df6fe5cd0895211b47c8e6610.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, эксперт, киев, украина
Новости, Владимир Путин, эксперт, Киев, Украина
Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом
Чем больше думают в Киеве о переговорах с РФ, тем хуже условия в итоге получат. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
"Это стандартные условия, которые в феврале этого года были озвучены российским президентом Владимиром Путиным: демилитаризация, денацификация и внеблоковый статус Украины. Есть такая пословица: второе предложение Владимира Путина лучше первого, но хуже третьего", - сказал эксперт.
Он выразил уверенность, что между Москвой и Киевом может быть достигнут компромисс, но только в том случае, если Киев смирится с утратой территорий.
Полностью прочитать интервью можно здесь: