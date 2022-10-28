https://ukraina.ru/20221028/1040211063.html

Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом

Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом - 28.10.2022 Украина.ру

Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом

Чем больше думают в Киеве о переговорах с РФ, тем хуже условия в итоге получат. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов

2022-10-28T07:20

2022-10-28T07:20

2022-10-28T07:20

новости

владимир путин

эксперт

киев

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Он выразил уверенность, что между Москвой и Киевом может быть достигнут компромисс, но только в том случае, если Киев смирится с утратой территорий.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html

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2022

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новости, владимир путин, эксперт, киев, украина