https://ukraina.ru/20221028/1040205806.html

Эксперт рассказал об опасении Казахстана попасть под вторичные санкции из-за конфликта на Украине

Эксперт рассказал об опасении Казахстана попасть под вторичные санкции из-за конфликта на Украине - 28.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал об опасении Казахстана попасть под вторичные санкции из-за конфликта на Украине

Казахстанская элита реагирует на несколько разнонаправленных факторов, следующих из украинского конфликта, поэтому пытается сотрудничать с Москвой на фоне прозападной риторики МИД страны, заявил политолог из Казахстана Максим Казначеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-28T06:30

2022-10-28T06:30

2022-10-28T06:30

казахстан

россия

новости

касым-жомарт токаев

назарбаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/97/1033119772_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_9b0e7a59fdb6d1db3f66235ee6877efb.jpg

"Конфликт на Украине особо элиту не задевает, с одной стороны. С другой – есть опасения попасть под вторичные санкции. С этим связана прозападная риторика дипломатического корпуса. С третьей: бизнес-сообщество неплохо зарабатывает на реэкспорте товаров в Россию, что Казахстану объективно выгодно", - сказал эксперт.По его словам, главное, что волнует представителей властей Казахстана – это выстраивание новой вертикали власти, которая замыкается на президента Касыма-Жомарта Токаева, а не его предшественника Нурсултана Назарбаева и родственников последнего.Полностью интервью Казначеева можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220922/1038959058.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

казахстан, россия, новости, касым-жомарт токаев, назарбаев