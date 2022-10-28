Эксперт рассказал об опасении Казахстана попасть под вторичные санкции из-за конфликта на Украине - 28.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал об опасении Казахстана попасть под вторичные санкции из-за конфликта на Украине
Эксперт рассказал об опасении Казахстана попасть под вторичные санкции из-за конфликта на Украине - 28.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал об опасении Казахстана попасть под вторичные санкции из-за конфликта на Украине
Казахстанская элита реагирует на несколько разнонаправленных факторов, следующих из украинского конфликта, поэтому пытается сотрудничать с Москвой на фоне прозападной риторики МИД страны, заявил политолог из Казахстана Максим Казначеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-28T06:30
2022-10-28T06:30
казахстан
россия
новости
касым-жомарт токаев
назарбаев
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"Конфликт на Украине особо элиту не задевает, с одной стороны. С другой – есть опасения попасть под вторичные санкции. С этим связана прозападная риторика дипломатического корпуса. С третьей: бизнес-сообщество неплохо зарабатывает на реэкспорте товаров в Россию, что Казахстану объективно выгодно", - сказал эксперт.По его словам, главное, что волнует представителей властей Казахстана – это выстраивание новой вертикали власти, которая замыкается на президента Касыма-Жомарта Токаева, а не его предшественника Нурсултана Назарбаева и родственников последнего.Полностью интервью Казначеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
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казахстан, россия, новости, касым-жомарт токаев, назарбаев
Казахстан, Россия, Новости, Касым-Жомарт Токаев, Назарбаев

Эксперт рассказал об опасении Казахстана попасть под вторичные санкции из-за конфликта на Украине

06:30 28.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Казахстанская элита реагирует на несколько разнонаправленных факторов, следующих из украинского конфликта, поэтому пытается сотрудничать с Москвой на фоне прозападной риторики МИД страны, заявил политолог из Казахстана Максим Казначеев в интервью изданию Украина.ру
"Конфликт на Украине особо элиту не задевает, с одной стороны. С другой – есть опасения попасть под вторичные санкции. С этим связана прозападная риторика дипломатического корпуса. С третьей: бизнес-сообщество неплохо зарабатывает на реэкспорте товаров в Россию, что Казахстану объективно выгодно", - сказал эксперт.
По его словам, главное, что волнует представителей властей Казахстана – это выстраивание новой вертикали власти, которая замыкается на президента Касыма-Жомарта Токаева, а не его предшественника Нурсултана Назарбаева и родственников последнего.
Полностью интервью Казначеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
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