https://ukraina.ru/20221028/1040200579.html

Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада

Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада - 28.10.2022 Украина.ру

Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада

Гражданин Австралии Цой Чан Хван рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему он обратился за политическим убежищем в Россию, а не в Корею или Китай

2022-10-28T06:00

2022-10-28T06:00

2022-10-28T06:00

россия

убежище

австралия

новости

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Он назвал Россию страной, где любят свободу и мир, "люди здесь кажутся образованными и тактичными".По его словам, у КНДР и Китая нет такого опыта борьбы с западными СМИ, и у них не так много средств для информирования о нарушениях прав человека, с которыми он столкнулся.В конце 2017 года австралийские СМИ сообщили об аресте жителя пригорода Сиднея по обвинению в экономической деятельности в пользу правительства КНДР. Более того, Цой Чан Хван, уроженец Южной Кореи, якобы "обслуживал программу производства оружия массового уничтожения" КНДР. Впрочем, обвинения по этому пункту с Цоя были, в конце концов, сняты.Арестованный не отрицал, что помогал Северной Корее обходить экономические санкции ООН, которые назвал "несправедливыми”. Он также обвинил австралийские власти в нарушении основных прав человека. Сейчас он находится в России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, убежище, австралия, новости