Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада - 28.10.2022 Украина.ру
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Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада
Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада - 28.10.2022 Украина.ру
Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада
Гражданин Австралии Цой Чан Хван рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему он обратился за политическим убежищем в Россию, а не в Корею или Китай
2022-10-28T06:00
2022-10-28T06:00
россия
убежище
австралия
новости
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Он назвал Россию страной, где любят свободу и мир, "люди здесь кажутся образованными и тактичными".По его словам, у КНДР и Китая нет такого опыта борьбы с западными СМИ, и у них не так много средств для информирования о нарушениях прав человека, с которыми он столкнулся.В конце 2017 года австралийские СМИ сообщили об аресте жителя пригорода Сиднея по обвинению в экономической деятельности в пользу правительства КНДР. Более того, Цой Чан Хван, уроженец Южной Кореи, якобы "обслуживал программу производства оружия массового уничтожения" КНДР. Впрочем, обвинения по этому пункту с Цоя были, в конце концов, сняты.Арестованный не отрицал, что помогал Северной Корее обходить экономические санкции ООН, которые назвал "несправедливыми”. Он также обвинил австралийские власти в нарушении основных прав человека. Сейчас он находится в России.
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россия, убежище, австралия, новости
Россия, Убежище, Австралия, Новости

Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада

06:00 28.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Гражданин Австралии Цой Чан Хван рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему он обратился за политическим убежищем в Россию, а не в Корею или Китай
Он назвал Россию страной, где любят свободу и мир, "люди здесь кажутся образованными и тактичными".

"Россия способна противостоять западным СМИ, поэтому, находясь здесь, я смогу эффективно рассказать людям во всём мире о лицемерии Запада и о том, что я пережил в западной тюрьме", - сказал он.

По его словам, у КНДР и Китая нет такого опыта борьбы с западными СМИ, и у них не так много средств для информирования о нарушениях прав человека, с которыми он столкнулся.
В конце 2017 года австралийские СМИ сообщили об аресте жителя пригорода Сиднея по обвинению в экономической деятельности в пользу правительства КНДР. Более того, Цой Чан Хван, уроженец Южной Кореи, якобы "обслуживал программу производства оружия массового уничтожения" КНДР. Впрочем, обвинения по этому пункту с Цоя были, в конце концов, сняты.
Арестованный не отрицал, что помогал Северной Корее обходить экономические санкции ООН, которые назвал "несправедливыми”. Он также обвинил австралийские власти в нарушении основных прав человека. Сейчас он находится в России.
 
РоссияУбежищеАвстралияНовости
 
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