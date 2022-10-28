https://ukraina.ru/20221028/1040200579.html
Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада
Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада - 28.10.2022 Украина.ру
Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада
Гражданин Австралии Цой Чан Хван рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему он обратился за политическим убежищем в Россию, а не в Корею или Китай
2022-10-28T06:00
2022-10-28T06:00
2022-10-28T06:00
россия
убежище
австралия
новости
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Он назвал Россию страной, где любят свободу и мир, "люди здесь кажутся образованными и тактичными".По его словам, у КНДР и Китая нет такого опыта борьбы с западными СМИ, и у них не так много средств для информирования о нарушениях прав человека, с которыми он столкнулся.В конце 2017 года австралийские СМИ сообщили об аресте жителя пригорода Сиднея по обвинению в экономической деятельности в пользу правительства КНДР. Более того, Цой Чан Хван, уроженец Южной Кореи, якобы "обслуживал программу производства оружия массового уничтожения" КНДР. Впрочем, обвинения по этому пункту с Цоя были, в конце концов, сняты.Арестованный не отрицал, что помогал Северной Корее обходить экономические санкции ООН, которые назвал "несправедливыми”. Он также обвинил австралийские власти в нарушении основных прав человека. Сейчас он находится в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, убежище, австралия, новости
Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о лицемерии Запада
Гражданин Австралии Цой Чан Хван рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему он обратился за политическим убежищем в Россию, а не в Корею или Китай
Он назвал Россию страной, где любят свободу и мир, "люди здесь кажутся образованными и тактичными".
"Россия способна противостоять западным СМИ, поэтому, находясь здесь, я смогу эффективно рассказать людям во всём мире о лицемерии Запада и о том, что я пережил в западной тюрьме", - сказал он.
По его словам, у КНДР и Китая нет такого опыта борьбы с западными СМИ, и у них не так много средств для информирования о нарушениях прав человека, с которыми он столкнулся.
В конце 2017 года австралийские СМИ сообщили об аресте жителя пригорода Сиднея по обвинению в экономической деятельности в пользу правительства КНДР. Более того, Цой Чан Хван, уроженец Южной Кореи, якобы "обслуживал программу производства оружия массового уничтожения" КНДР. Впрочем, обвинения по этому пункту с Цоя были, в конце концов, сняты.
Арестованный не отрицал, что помогал Северной Корее обходить экономические санкции ООН, которые назвал "несправедливыми”. Он также обвинил австралийские власти в нарушении основных прав человека. Сейчас он находится в России.