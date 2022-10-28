Онищенко рассказал, что происходило в украинских биолабораториях

"Близость границы, генетическая схожесть этноса, изучение природно-очаговых болезней – вот была главная задача украинских лабораторий. На прошлой неделе в западной прессе появилась информация о том, что американские ученые создали вариант COVID со смертностью среди мышей в 80%. Это как раз говорит о том, что опасные разработки ведутся США. Нельзя недооценивать даже ту работу, которая проходила на Украине", - сказал академик.