https://ukraina.ru/20221028/1040196775.html
Онищенко рассказал, что происходило в украинских биолабораториях
Онищенко рассказал, что происходило в украинских биолабораториях - 28.10.2022 Украина.ру
Онищенко рассказал, что происходило в украинских биолабораториях
Украинские биолаборатории в основном собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, Казахстан и другие страны, где проводились основные работы с полученным сырьем, рассказал в интервью изданию Украина.ру академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
2022-10-28T05:45
2022-10-28T05:45
2022-10-28T05:45
новости
онищенко
биолаборатории
украина
сша
казахстан
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Он констатировал, что опасность для России подобные разработки несут большие, так как биологическое оружие в том числе не требует затрат на перевозку в отличие, например, от ядерных боеголовок.Полный текст интервью:
https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html
Украина.ру
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Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, онищенко, биолаборатории, украина, сша, казахстан
Новости, Онищенко, биолаборатории, Украина, США, Казахстан
Онищенко рассказал, что происходило в украинских биолабораториях
Украинские биолаборатории в основном собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, Казахстан и другие страны, где проводились основные работы с полученным сырьем, рассказал в интервью изданию Украина.ру академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
"Близость границы, генетическая схожесть этноса, изучение природно-очаговых болезней – вот была главная задача украинских лабораторий. На прошлой неделе в западной прессе появилась информация о том, что американские ученые создали вариант COVID со смертностью среди мышей в 80%. Это как раз говорит о том, что опасные разработки ведутся США. Нельзя недооценивать даже ту работу, которая проходила на Украине", - сказал академик.
Он констатировал, что опасность для России подобные разработки несут большие, так как биологическое оружие в том числе не требует затрат на перевозку в отличие, например, от ядерных боеголовок.