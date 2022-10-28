РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный эксперт - 28.10.2022 Украина.ру
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РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный эксперт
РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный эксперт - 28.10.2022 Украина.ру
РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный эксперт
Россия обнародовала информацию о провокации с использованием так называемой грязной ядерной бомбы, которую готовит Украина, весьма своевременно. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-28T04:30
2022-10-28T04:30
евсеев
эксперт
новости
бомба
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"Киевский режим осознает, что попытка масштабного наступления на Херсон может оказаться провальной и он потеряет большое количество боеспособных воинских частей. В этих условиях Украина ищет любую возможность, чтобы до выборов в Конгресс США осуществить провокации, которые помогли бы Демократической партии, и в которых можно было бы обвинить Россию. Возможны были разные варианты: и подрыв каскада Каховской ГЭС, и использование грязной ядерной бомбы", - сказал эксперт.По его данным, Киев обращался за содействием в этом вопросе к Великобритании.Евсеев добавил, что провокации потом будут невозможны в том случае, если России удастся осуществить масштабное наступление войск с юга."Потому что одно из предприятий, которое в этом задействовано, находится в Днепропетровской области. В дальнейшем как только у нас появится информация о новых провокациях, мы будем доводить ее до Запада. Они могут все отрицать. Но в этом случае применить ее будет сложнее", - объяснил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221027/1040181052.html
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евсеев, эксперт, новости, бомба
Евсеев, эксперт, Новости, бомба

РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный эксперт

04:30 28.10.2022
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : president.gov.ua
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Россия обнародовала информацию о провокации с использованием так называемой грязной ядерной бомбы, которую готовит Украина, весьма своевременно. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
"Киевский режим осознает, что попытка масштабного наступления на Херсон может оказаться провальной и он потеряет большое количество боеспособных воинских частей. В этих условиях Украина ищет любую возможность, чтобы до выборов в Конгресс США осуществить провокации, которые помогли бы Демократической партии, и в которых можно было бы обвинить Россию. Возможны были разные варианты: и подрыв каскада Каховской ГЭС, и использование грязной ядерной бомбы", - сказал эксперт.
По его данным, Киев обращался за содействием в этом вопросе к Великобритании.

"Мне кажется, что случай с британским самолетом-разведчиком над Черным морем, когда его встретили два наших истребителя СУ-27 и у одного из них "случайно" сошла ракета - это было предупреждение Лондону, который слишком вовлечен в этот конфликт. Есть подозрение, что британцы были причастны и к теракту на Крымском мосту, и к другим событиям. Мы их предупредили. Это отсрочит шанс на то, что провокации могут быть устроены сейчас", - сказал он.

Евсеев добавил, что провокации потом будут невозможны в том случае, если России удастся осуществить масштабное наступление войск с юга.
"Потому что одно из предприятий, которое в этом задействовано, находится в Днепропетровской области. В дальнейшем как только у нас появится информация о новых провокациях, мы будем доводить ее до Запада. Они могут все отрицать. Но в этом случае применить ее будет сложнее", - объяснил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Военно-морской музейный комплекс Балаклава - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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