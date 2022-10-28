https://ukraina.ru/20221028/1040190779.html

РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный эксперт

РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный эксперт - 28.10.2022 Украина.ру

РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный эксперт

Россия обнародовала информацию о провокации с использованием так называемой грязной ядерной бомбы, которую готовит Украина, весьма своевременно. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-28T04:30

2022-10-28T04:30

2022-10-28T04:30

евсеев

эксперт

новости

бомба

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"Киевский режим осознает, что попытка масштабного наступления на Херсон может оказаться провальной и он потеряет большое количество боеспособных воинских частей. В этих условиях Украина ищет любую возможность, чтобы до выборов в Конгресс США осуществить провокации, которые помогли бы Демократической партии, и в которых можно было бы обвинить Россию. Возможны были разные варианты: и подрыв каскада Каховской ГЭС, и использование грязной ядерной бомбы", - сказал эксперт.По его данным, Киев обращался за содействием в этом вопросе к Великобритании.Евсеев добавил, что провокации потом будут невозможны в том случае, если России удастся осуществить масштабное наступление войск с юга."Потому что одно из предприятий, которое в этом задействовано, находится в Днепропетровской области. В дальнейшем как только у нас появится информация о новых провокациях, мы будем доводить ее до Запада. Они могут все отрицать. Но в этом случае применить ее будет сложнее", - объяснил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221027/1040181052.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евсеев, эксперт, новости, бомба