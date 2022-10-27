https://ukraina.ru/20221027/1040219618.html

Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО

Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО - 27.10.2022 Украина.ру

Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции России на Украине

2022-10-27T18:25

2022-10-27T18:25

2022-10-27T18:26

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валдай (клуб)

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"Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю", - сказал Путин 27 октября в ходе своего выступления на форуме "Валдай".При этом, по его словам, в СВО есть и "экономические потери", а есть и "огромные приобретения".В конечном итоге всё происходящее идет на пользу России, выразил уверенность глава государства.

https://ukraina.ru/20221027/1040218480.html

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владимир путин, новости, валдай (клуб), сво