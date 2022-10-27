Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО
Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО - 27.10.2022 Украина.ру
Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции России на Украине
2022-10-27T18:25
2022-10-27T18:26
владимир путин
новости
валдай (клуб)
сво
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"Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю", - сказал Путин 27 октября в ходе своего выступления на форуме "Валдай".При этом, по его словам, в СВО есть и "экономические потери", а есть и "огромные приобретения".В конечном итоге всё происходящее идет на пользу России, выразил уверенность глава государства.
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владимир путин, новости, валдай (клуб), сво
Владимир Путин, Новости, Валдай (клуб), СВО

Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО

18:25 27.10.2022 (обновлено: 18:26 27.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции России на Украине
"Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю", - сказал Путин 27 октября в ходе своего выступления на форуме "Валдай".
При этом, по его словам, в СВО есть и "экономические потери", а есть и "огромные приобретения".
В конечном итоге всё происходящее идет на пользу России, выразил уверенность глава государства.
18:12
Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВОДепутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай рассказал Украине.ру о добровольцах, ситуации на фронтах СВО, опасности применения "грязной бомбы", переходу на военные рельсы, а также о продолжении освобождения Украины
 
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Заголовок открываемого материала
18:25Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо
18:25Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО
18:16Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации
18:12Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВО
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