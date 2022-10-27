Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО
18:25 27.10.2022 (обновлено: 18:26 27.10.2022)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции России на Украине
"Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю", - сказал Путин 27 октября в ходе своего выступления на форуме "Валдай".
При этом, по его словам, в СВО есть и "экономические потери", а есть и "огромные приобретения".
В конечном итоге всё происходящее идет на пользу России, выразил уверенность глава государства.
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