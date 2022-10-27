Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации
Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации - 27.10.2022 Украина.ру
Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации
Россия укрепит суверенитет, прежде всего в экономической сфере, несмотря на потери, заявил Путин. По его словам, это произойдет вопреки тому, что некоторое... Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T18:16
2022-10-27T18:16
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Россия укрепит суверенитет, прежде всего в экономической сфере, несмотря на потери, заявил Путин. По его словам, это произойдет вопреки тому, что некоторое время назад "мы сами думали, что превращаемся в какую-то полуколонию"."Есть издержки, прежде всего это связано с потерями при проведении специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Есть и экономические потери. Но есть и огромные приобретения. То, что происходит, без всякого сомнения в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего", - сказал Путин. Фундаментальные основы России и ее экономики оказались сильнее, чем предположения о "развале по щелчку".
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новости, владимир путин, валдай
Новости, Владимир Путин, Валдай

Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации

18:16 27.10.2022
 
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба Валдай
Читать в
Россия укрепит суверенитет, прежде всего в экономической сфере, несмотря на потери, заявил Путин. По его словам, это произойдет вопреки тому, что некоторое время назад "мы сами думали, что превращаемся в какую-то полуколонию".
"Есть издержки, прежде всего это связано с потерями при проведении специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Есть и экономические потери. Но есть и огромные приобретения. То, что происходит, без всякого сомнения в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего", - сказал Путин.
Фундаментальные основы России и ее экономики оказались сильнее, чем предположения о "развале по щелчку".
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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