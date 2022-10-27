https://ukraina.ru/20221027/1040219030.html
Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации
Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации - 27.10.2022 Украина.ру
Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации
Россия укрепит суверенитет, прежде всего в экономической сфере, несмотря на потери, заявил Путин. По его словам, это произойдет вопреки тому, что некоторое... Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T18:16
2022-10-27T18:16
2022-10-27T18:16
новости
владимир путин
валдай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040214586_0:72:1487:908_1920x0_80_0_0_acc9a15657d4e553c677b0e6e772d3ef.png
Россия укрепит суверенитет, прежде всего в экономической сфере, несмотря на потери, заявил Путин. По его словам, это произойдет вопреки тому, что некоторое время назад "мы сами думали, что превращаемся в какую-то полуколонию"."Есть издержки, прежде всего это связано с потерями при проведении специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Есть и экономические потери. Но есть и огромные приобретения. То, что происходит, без всякого сомнения в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего", - сказал Путин. Фундаментальные основы России и ее экономики оказались сильнее, чем предположения о "развале по щелчку".
https://ukraina.ru/20221027/1040217290.html
валдай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040214586_89:0:1396:980_1920x0_80_0_0_35fc2ad4fbfa3feffda3ace01364fde1.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, валдай
Россия укрепит суверенитет, прежде всего в экономической сфере, несмотря на потери, заявил Путин. По его словам, это произойдет вопреки тому, что некоторое время назад "мы сами думали, что превращаемся в какую-то полуколонию".
"Есть издержки, прежде всего это связано с потерями при проведении специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Есть и экономические потери. Но есть и огромные приобретения. То, что происходит, без всякого сомнения в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего", - сказал Путин.
Фундаментальные основы России и ее экономики оказались сильнее, чем предположения о "развале по щелчку".