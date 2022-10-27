https://ukraina.ru/20221027/1040219030.html

Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации

Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации - 27.10.2022 Украина.ру

Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации

Россия укрепит суверенитет, прежде всего в экономической сфере, несмотря на потери, заявил Путин. По его словам, это произойдет вопреки тому, что некоторое... Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T18:16

2022-10-27T18:16

2022-10-27T18:16

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владимир путин

валдай

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Россия укрепит суверенитет, прежде всего в экономической сфере, несмотря на потери, заявил Путин. По его словам, это произойдет вопреки тому, что некоторое время назад "мы сами думали, что превращаемся в какую-то полуколонию"."Есть издержки, прежде всего это связано с потерями при проведении специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Есть и экономические потери. Но есть и огромные приобретения. То, что происходит, без всякого сомнения в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего", - сказал Путин. Фундаментальные основы России и ее экономики оказались сильнее, чем предположения о "развале по щелчку".

https://ukraina.ru/20221027/1040217290.html

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новости, владимир путин, валдай