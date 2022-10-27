https://ukraina.ru/20221027/1040218480.html

Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВО

Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВО - 27.10.2022 Украина.ру

Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВО

Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай рассказал Украине.ру о добровольцах, ситуации на фронтах СВО, опасности применения "грязной бомбы", переходу на военные рельсы, а также о продолжении освобождения Украины

2022-10-27T18:12

2022-10-27T18:12

2022-10-27T18:12

александр бородай

видео

спецоперация

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0:34 – На каких направлениях сейчас воюют подразделения СДД?; 2:41 – Наиболее горячие и наиболее опасные направления? Основные цели Украины; 4:21 – Опасность применения Украиной "грязной бомбы"? Действительно ли могут пойти на подобное? В чём будет выгода для Киева?; 7:29 – Координационный совет, переход от "мирного" времени к "военному"; 9:40 – Освобождение Украины продолжается; Телеграм-канал Александра Бородая: https://t.me/borodaioficial Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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