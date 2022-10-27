https://ukraina.ru/20221027/1040218480.html
Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВО
Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВО - 27.10.2022 Украина.ру
Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВО
Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай рассказал Украине.ру о добровольцах, ситуации на фронтах СВО, опасности применения "грязной бомбы", переходу на военные рельсы, а также о продолжении освобождения Украины
2022-10-27T18:12
2022-10-27T18:12
2022-10-27T18:12
александр бородай
видео
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040218002_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55cacf8d04531e45a4579f9085f7d738.jpg.webp
0:34 – На каких направлениях сейчас воюют подразделения СДД?; 2:41 – Наиболее горячие и наиболее опасные направления? Основные цели Украины; 4:21 – Опасность применения Украиной "грязной бомбы"? Действительно ли могут пойти на подобное? В чём будет выгода для Киева?; 7:29 – Координационный совет, переход от "мирного" времени к "военному"; 9:40 – Освобождение Украины продолжается; Телеграм-канал Александра Бородая: https://t.me/borodaioficial Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040218002_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b2cc91c2ecdd2fffbd4748c63f69c03.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр бородай, видео, спецоперация, видео
Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВО
Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай рассказал Украине.ру о добровольцах, ситуации на фронтах СВО, опасности применения "грязной бомбы", переходу на военные рельсы, а также о продолжении освобождения Украины
0:34 – На каких направлениях сейчас воюют подразделения СДД?;
2:41 – Наиболее горячие и наиболее опасные направления? Основные цели Украины;
4:21 – Опасность применения Украиной "грязной бомбы"? Действительно ли могут пойти на подобное? В чём будет выгода для Киева?;
7:29 – Координационный совет, переход от "мирного" времени к "военному";
9:40 – Освобождение Украины продолжается;
Телеграм-канал Александра Бородая: https://t.me/borodaioficial
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.