Путин: Запад стремится превратить Россию в инструмент для геополитических целей

"Это универсальное правило. Всех стараются превратить в инструменты, для того чтобы использовать инструменты эти в своих целях. Тех, кто не подчиняется этому давлению, не хочет быть таким инструментом, против них вводятся санкции, всякого рода экономические ограничения, готовятся перевороты и так далее. А в конечном итоге, если вообще не удается ничего сделать, уничтожить", - сказал Путин.