https://ukraina.ru/20221027/1040217290.html
Путин: Запад стремится превратить Россию в инструмент для геополитических целей
Путин: Запад стремится превратить Россию в инструмент для геополитических целей - 27.10.2022 Украина.ру
Путин: Запад стремится превратить Россию в инструмент для геополитических целей
Запад стремится сделать Россию более уязвимой и превратить в инструмент для достижения своих геополитических целей, заявил Путин. Тренируются у границ России... Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T17:53
2022-10-27T17:53
2022-10-27T17:53
новости
владимир путин
запад
давление
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Запад стремится сделать Россию более уязвимой и превратить в инструмент для достижения своих геополитических целей, заявил Путин. Тренируются у границ России западные силы не просто так, считает он. Цель - давление.Реализовать такой сценарий в отношении России не получится никогда, заявил Путин.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, запад, давление
Новости, Владимир Путин, Запад, давление
Путин: Запад стремится превратить Россию в инструмент для геополитических целей
Запад стремится сделать Россию более уязвимой и превратить в инструмент для достижения своих геополитических целей, заявил Путин. Тренируются у границ России западные силы не просто так, считает он. Цель - давление.
"Это универсальное правило. Всех стараются превратить в инструменты, для того чтобы использовать инструменты эти в своих целях. Тех, кто не подчиняется этому давлению, не хочет быть таким инструментом, против них вводятся санкции, всякого рода экономические ограничения, готовятся перевороты и так далее. А в конечном итоге, если вообще не удается ничего сделать, уничтожить", - сказал Путин.
Реализовать такой сценарий в отношении России не получится никогда, заявил Путин.