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Путин: Россия никогда не считала себя врагом Запада
Путин: Россия никогда не считала себя врагом Запада - 27.10.2022 Украина.ру
Путин: Россия никогда не считала себя врагом Запада
Есть два Запада – традиционный и неолиберальный, Россия никогда не считала себя врагом настоящего, традиционного Запада, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
2022-10-27T17:50
2022-10-27T17:50
2022-10-27T17:51
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Президент подчеркнул, что американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, как и любые проявления ксенофобии."Нужно очень четко понимать, как я и говорил перед этим, что есть два Запада:Запад традиционных ценностей – прежде всего, христианских, патриотизма, свободы, богатейшей культуры, а теперь уже и исламских ценностей. Этот Запад нам в чем-то близок, у нас общие античные корни.Но есть и другой Запад – агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных идей. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20221027/1040216293.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир путин, запад, россия
Путин: Россия никогда не считала себя врагом Запада
17:50 27.10.2022 (обновлено: 17:51 27.10.2022)
Есть два Запада – традиционный и неолиберальный, Россия никогда не считала себя врагом настоящего, традиционного Запада, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
Президент подчеркнул, что американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, как и любые проявления ксенофобии.
"Нужно очень четко понимать, как я и говорил перед этим, что есть два Запада:
Запад традиционных ценностей – прежде всего, христианских, патриотизма, свободы, богатейшей культуры, а теперь уже и исламских ценностей. Этот Запад нам в чем-то близок, у нас общие античные корни.
Но есть и другой Запад – агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных идей. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится", - сказал Путин.