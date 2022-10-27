https://ukraina.ru/20221027/1040216784.html

Путин: Россия никогда не считала себя врагом Запада

Путин: Россия никогда не считала себя врагом Запада - 27.10.2022 Украина.ру

Путин: Россия никогда не считала себя врагом Запада

Есть два Запада – традиционный и неолиберальный, Россия никогда не считала себя врагом настоящего, традиционного Запада, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября

2022-10-27T17:50

2022-10-27T17:50

2022-10-27T17:51

новости

владимир путин

запад

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040216490_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_396dcfaabecf62d4a54a6de47a2b5868.jpg.webp

Президент подчеркнул, что американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, как и любые проявления ксенофобии."Нужно очень четко понимать, как я и говорил перед этим, что есть два Запада:Запад традиционных ценностей – прежде всего, христианских, патриотизма, свободы, богатейшей культуры, а теперь уже и исламских ценностей. Этот Запад нам в чем-то близок, у нас общие античные корни.Но есть и другой Запад – агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных идей. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20221027/1040216293.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, запад, россия