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Путин предложил западным либералам "пошевелить мозгами"
Путин предложил западным либералам "пошевелить мозгами" - 27.10.2022 Украина.ру
Путин предложил западным либералам "пошевелить мозгами"
Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
2022-10-27T17:37
2022-10-27T17:37
2022-10-27T17:37
новости
владимир путин
либералы
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Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, заявил Владимир Путин. Классический либерализм понимал свободу каждого человека, свободу слова и действия. В XX веке либералы начали заявлять о том, что у открытого общества есть враги, сказал Путин. Что из России не исходит - все происки Кремля, сказал Путин, и продолжил: Посмотрите на себя. По его словам, любая критика на Западе воспринимается как "рука Кремля". Путин назвал это положение бредом. "Ну, хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее изложите", сказал он.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, либералы
Новости, Владимир Путин, либералы
Путин предложил западным либералам "пошевелить мозгами"
Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, заявил Владимир Путин. Классический либерализм понимал свободу каждого человека, свободу слова и действия. В XX веке либералы начали заявлять о том, что у открытого общества есть враги, сказал Путин.
"Оказывается, у открытого общества есть враги. И свобода таких врагов может и должна быть ограничена, а то и отменена", - сказал Путин. - "Теперь и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии".
Что из России не исходит - все происки Кремля, сказал Путин, и продолжил: Посмотрите на себя. По его словам, любая критика на Западе воспринимается как "рука Кремля". Путин назвал это положение бредом. "Ну, хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее изложите", сказал он.