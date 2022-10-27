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Путин предложил западным либералам "пошевелить мозгами"

Путин предложил западным либералам "пошевелить мозгами" - 27.10.2022 Украина.ру

Путин предложил западным либералам "пошевелить мозгами"

Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

2022-10-27T17:37

2022-10-27T17:37

2022-10-27T17:37

новости

владимир путин

либералы

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Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, заявил Владимир Путин. Классический либерализм понимал свободу каждого человека, свободу слова и действия. В XX веке либералы начали заявлять о том, что у открытого общества есть враги, сказал Путин. Что из России не исходит - все происки Кремля, сказал Путин, и продолжил: Посмотрите на себя. По его словам, любая критика на Западе воспринимается как "рука Кремля". Путин назвал это положение бредом. "Ну, хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее изложите", сказал он.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, либералы