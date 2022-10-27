https://ukraina.ru/20221027/1040214372.html

США спонсируют нацистский режим Украины, победа РФ уже близка: что в мире говорили об Украине 27 октября

США спонсируют нацистский режим Украины, победа РФ уже близка: что в мире говорили об Украине 27 октября - 27.10.2022 Украина.ру

США спонсируют нацистский режим Украины, победа РФ уже близка: что в мире говорили об Украине 27 октября

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T17:42

2022-10-27T17:42

2022-10-27T18:28

эксклюзив

россия

украина

спецоперация

оружие

сша

национализм

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Зима не сулит ВСУ ничего хорошегоГлавный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи предупреждает, что в скором времени ВСУ начнёт испытывать проблемы с получением американского оружия.«Украине больше неоткуда получать сопоставимые по объёму с прежними поставки вооружений. Россия же наращивает темпы производства оружия у себя в стране. В этой связи аналитики начинают говорить о том, что в обозримой перспективе, особенно в сложных условиях зимы, Москва может одержать верх над Киевом на поле боя», — написал он в статье для издания Shūkan Gendai.Фудзи обращает внимание на истощение запасов вооружения США вследствие предоставления военной помощи Украине, в частности возник дефицит широко разрекламированных ПТРК Javelin и РСЗО Himars, «значительная часть которых была уничтожена в боях», а для увеличения объёмов производства по отдельным видам оружия требуется до 2 лет.«В течение ближайших месяцев боевые возможности украинской армии значительно снизятся», — констатировал японский эксперт.Оружейные аппетиты Киева растутТем временем украинские чиновники, как рассказали источники американского журнала Foreign Policy, продолжают требовать от Запада улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения (разновидность кассетных боеприпасов, «которые предназначены для разряда на множество более мелких суббоеприпасов для уничтожения мобильных целей, таких как танки или ничего не подозревающие войска») и их аналоги европейского производства.«Мы постоянно запрашиваем новые снаряды с большей дальностью действия и большей взрывоопасностью», — сказал изданию украинский военный чиновник на условиях анонимности.Такое вооружение в США не отнесено к категории запрещённого, в отличие от противопехотных мин, однако поставки таких боеприпасов Киеву были бы «спорным изменением в политике», подчёркивает Foreign Policy.Кроме того, двое членов конгресса США и украинский чиновник сообщили изданию, что Киев настаивает на получении от Вашингтона систем ПВО ближней дальности Avenger. Однако США могут отказать, поскольку сами располагают ограниченным количеством артиллерийских комплексов для перехвата ракет.Запрос Киева к западным партнёрам также включает шведские ПЗРК RBS-70 для борьбы с беспилотниками, кассетные боеприпасы BONUS шведско-французского производства, совместимые с артиллерийскими орудиями НАТО, и управляемые высокоточные бомбы компаний Boeing и Saab.«У Швеции, кажется, тонны оружия, которое нам нужно», — заявила член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.Население США не хочет быть спонсором украинского нацистского режимаЧасть американских граждан не понимают, почему они из своего кармана должны платить за Украину.Во время выступления сенатора от Демократической партии Элизабет Уоррен, баллотировавшейся в президенты США в 2020 году, на тему аннулирования студенческих долгов один из слушателей выступил с призывом покончить с поддержкой Киева.«Сенатор, вы должны прекратить спонсирование заражённого нацизмом украинского режима, вы приведёте нас к ядерной войне. Вы получили эти миллиарды, которые можно было бы использовать, чтобы сделать много хорошего здесь, в США, вместо того чтобы финансировать нацистов на Украине. Они делают "грязную бомбу", чтобы взорвать её и обвинить Россию», — заявил мужчина.Уоррен не стала вступать с ним в полемику и попросила уйти, но он отказался.«Мои налоги идут на её (ядерной войны. — Ред.) спонсирование, потому что конгресс и сенат финансируют нацистов на Украине. Вы хотите ядерной войны? Она аннулирует ваши долги и вашу жизнь. Я отправлял письма, я посылал электронные письма, я звонил и сенаторам, и конгрессменам. Они отказались отвечать. Мы приближаемся к ядерной войне из-за идиотских политиков. Они должны остановить это», — успел добавить мужчина до того, как его вывели из зала.Эту мысль развил другой участник мероприятия. Он подчеркнул, что аннулирование студенческих долгов неважно, поскольку в случае начала ядерной войны все погибнут.

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https://ukraina.ru/20221011/1039584662.html

https://ukraina.ru/20200314/1027022111.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, спецоперация, оружие, сша, национализм