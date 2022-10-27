https://ukraina.ru/20221027/1040214269.html

Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром

Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром - 27.10.2022 Украина.ру

Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром

Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

2022-10-27T17:25

2022-10-27T17:25

2022-10-27T17:37

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владимир путин

валдай

американская гегемония

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Запад в последние годы, особенно в последние месяцы, принял ряд шагов на обострение международной ситуации, заявил Путин. По его словам, Запад всегда играет на обострение - в пример Путин привел разжигание войны на Украине, эскалацию вокруг Тайваня, а также подрыв общеевропейских газопроводов. Путин напомнил о предложениях России в сфере коллективной безопасности. Мировой кризис приобрел глобальный характер, он затрагивает всех, сказал Путин. "Перед человечеством два пути: накапливать груз проблем или вместе попытаться найти решения, пусть не идеальные, но работающие", добавил он.

https://ukraina.ru/20221027/1040213377.html

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новости, владимир путин, валдай, американская гегемония