https://ukraina.ru/20221027/1040214269.html
Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром
Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром - 27.10.2022 Украина.ру
Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром
Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
2022-10-27T17:25
2022-10-27T17:25
2022-10-27T17:37
новости
владимир путин
валдай
американская гегемония
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Запад в последние годы, особенно в последние месяцы, принял ряд шагов на обострение международной ситуации, заявил Путин. По его словам, Запад всегда играет на обострение - в пример Путин привел разжигание войны на Украине, эскалацию вокруг Тайваня, а также подрыв общеевропейских газопроводов. Путин напомнил о предложениях России в сфере коллективной безопасности. Мировой кризис приобрел глобальный характер, он затрагивает всех, сказал Путин. "Перед человечеством два пути: накапливать груз проблем или вместе попытаться найти решения, пусть не идеальные, но работающие", добавил он.
https://ukraina.ru/20221027/1040213377.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, валдай, американская гегемония
Новости, Владимир Путин, Валдай, американская гегемония
Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром
17:25 27.10.2022 (обновлено: 17:37 27.10.2022)
Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Запад в последние годы, особенно в последние месяцы, принял ряд шагов на обострение международной ситуации, заявил Путин. По его словам, Запад всегда играет на обострение - в пример Путин привел разжигание войны на Украине, эскалацию вокруг Тайваня, а также подрыв общеевропейских газопроводов.
"Власть над миром - то, что запад поставил на кон в своей игре. Игра эта опасная, грязная и кровавая. Она ставит ни во что интересы других государств", - сказал Путин.
Путин напомнил о предложениях России в сфере коллективной безопасности. Мировой кризис приобрел глобальный характер, он затрагивает всех, сказал Путин. "Перед человечеством два пути: накапливать груз проблем или вместе попытаться найти решения, пусть не идеальные, но работающие", добавил он.