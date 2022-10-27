Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром
Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром - 27.10.2022 Украина.ру
Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром
Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
2022-10-27T17:25
2022-10-27T17:37
новости
владимир путин
валдай
американская гегемония
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Запад в последние годы, особенно в последние месяцы, принял ряд шагов на обострение международной ситуации, заявил Путин. По его словам, Запад всегда играет на обострение - в пример Путин привел разжигание войны на Украине, эскалацию вокруг Тайваня, а также подрыв общеевропейских газопроводов. Путин напомнил о предложениях России в сфере коллективной безопасности. Мировой кризис приобрел глобальный характер, он затрагивает всех, сказал Путин. "Перед человечеством два пути: накапливать груз проблем или вместе попытаться найти решения, пусть не идеальные, но работающие", добавил он.
https://ukraina.ru/20221027/1040213377.html
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новости, владимир путин, валдай, американская гегемония
Новости, Владимир Путин, Валдай, американская гегемония

Путин: Запад поставил на кон игры власть над миром

17:25 27.10.2022 (обновлено: 17:37 27.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Запад в последние годы, особенно в последние месяцы, принял ряд шагов на обострение международной ситуации, заявил Путин. По его словам, Запад всегда играет на обострение - в пример Путин привел разжигание войны на Украине, эскалацию вокруг Тайваня, а также подрыв общеевропейских газопроводов.
"Власть над миром - то, что запад поставил на кон в своей игре. Игра эта опасная, грязная и кровавая. Она ставит ни во что интересы других государств", - сказал Путин.
Путин напомнил о предложениях России в сфере коллективной безопасности. Мировой кризис приобрел глобальный характер, он затрагивает всех, сказал Путин. "Перед человечеством два пути: накапливать груз проблем или вместе попытаться найти решения, пусть не идеальные, но работающие", добавил он.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:17
Путин выступит на тему "Мир после гегемонии"Президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
 
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