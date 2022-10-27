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Власти Болгарии изучат риски при военных поставках Украине

Власти Болгарии изучат риски при военных поставках Украине - 27.10.2022 Украина.ру

Власти Болгарии изучат риски при военных поставках Украине

Сотрудники министерства обороны Болгарии изучат риски от возможных военных поставках Украине. Об этом 27 октября сообщил болгарским журналистам исполняющий обязанности министра обороны Дмитрий Стоянов

2022-10-27T16:05

2022-10-27T16:05

2022-10-27T16:05

новости

болгария

поставки

украина

военная помощь

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Перед принятием решения об оказании военной помощи Украине власти должны провести оценку рисков. Парламент предыдущего созыва принял решение о "военно-технической помощи" Украине, но она отличается от "военной помощи", заявил Стоянов.Украинский посол Виталий Москаленко просил у Болгарии зенитно-ракетные и оперативно-тактические комплексы, рассказал Стоянов. По его словам, Болгария не может предоставить оружие и технику Киеву, так как союзники по НАТО не компенсируют ущерб болгарской армии аналогами.Болгария - лояльный член НАТО, заявил Стоянов, но официальные власти строго придерживаются решения оказывать только военно-техническую помощь Украине.

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новости, болгария, поставки, украина, военная помощь