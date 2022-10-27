Власти Болгарии изучат риски при военных поставках Украине
Сотрудники министерства обороны Болгарии изучат риски от возможных военных поставках Украине. Об этом 27 октября сообщил болгарским журналистам исполняющий обязанности министра обороны Дмитрий Стоянов
Перед принятием решения об оказании военной помощи Украине власти должны провести оценку рисков. Парламент предыдущего созыва принял решение о "военно-технической помощи" Украине, но она отличается от "военной помощи", заявил Стоянов.
"Эта оценка риска должна быть сделана таким образом, чтобы были ясны все последствия, к которым приводит такое решение", - сказал Стоянов.
Украинский посол Виталий Москаленко просил у Болгарии зенитно-ракетные и оперативно-тактические комплексы, рассказал Стоянов. По его словам, Болгария не может предоставить оружие и технику Киеву, так как союзники по НАТО не компенсируют ущерб болгарской армии аналогами.
Болгария - лояльный член НАТО, заявил Стоянов, но официальные власти строго придерживаются решения оказывать только военно-техническую помощь Украине.
17 октября, 09:46Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с КиевомБолгарские общественники предложили президенту Болгарии Румену Радеву объявить нейтралитет страны по отношению к российско-украинскому конфликту. Об этом изданию Украина.ру сообщил заместитель руководителя болгарской организации "Друзья России и Православного мира" Атанас Стефанов