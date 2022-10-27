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ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области

ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области - 27.10.2022 Украина.ру

ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области

В Днепропетровской области уничтожен завод по производству ракетного топлива. Об этом 27 октября сообщили на брифинге Минобороны России

2022-10-27T14:21

2022-10-27T14:21

2022-10-27T14:21

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Российские войска уничтожили оборонное предприятие в районе города Павлоград Днепропетровской области Украины. На заводе производили твердое ракетное топливо, взрывчатые вещества и порох для ВСУ. В Минобороны России не назвали наименование предприятия.В Днепропетровской области находится Павлоградский химический завод (ПХЗ). Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс Украины, занимается производством ракетного вооружения. С 2003 года ПХЗ определено в качестве главной организации по утилизации твердого ракетного топлива и боеприпасов на Украине. В начале 2020 года украинские власти заявили об остановке завода из-за отсутствия финансирования. Руководители ПХЗ уволили 687 человек. Летом 2020 года правительство Украины и Совет нацбезопасности и обороны развернули программы производства ракетного топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха М", "Нептун", "Гром".Двадцать четвертого апреля 2022 года Минобороны России заявили об уничтожении двух цехов предприятия.

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новости, украина, минобороны, павлоград, предприятие, цеха, спецоперация