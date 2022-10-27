ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области - 27.10.2022 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области
ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области - 27.10.2022 Украина.ру
ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области
В Днепропетровской области уничтожен завод по производству ракетного топлива. Об этом 27 октября сообщили на брифинге Минобороны России
2022-10-27T14:21
2022-10-27T14:21
новости
украина
минобороны
павлоград
предприятие
цеха
спецоперация
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Российские войска уничтожили оборонное предприятие в районе города Павлоград Днепропетровской области Украины. На заводе производили твердое ракетное топливо, взрывчатые вещества и порох для ВСУ. В Минобороны России не назвали наименование предприятия.В Днепропетровской области находится Павлоградский химический завод (ПХЗ). Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс Украины, занимается производством ракетного вооружения. С 2003 года ПХЗ определено в качестве главной организации по утилизации твердого ракетного топлива и боеприпасов на Украине. В начале 2020 года украинские власти заявили об остановке завода из-за отсутствия финансирования. Руководители ПХЗ уволили 687 человек. Летом 2020 года правительство Украины и Совет нацбезопасности и обороны развернули программы производства ракетного топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха М", "Нептун", "Гром".Двадцать четвертого апреля 2022 года Минобороны России заявили об уничтожении двух цехов предприятия.
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новости, украина, минобороны, павлоград, предприятие, цеха, спецоперация
Новости, Украина, Минобороны, Павлоград, предприятие, цеха, Спецоперация

ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области

14:21 27.10.2022
 
© pavlogradmrada.dp.gov.uaПавлоград
Павлоград
© pavlogradmrada.dp.gov.ua
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В Днепропетровской области уничтожен завод по производству ракетного топлива. Об этом 27 октября сообщили на брифинге Минобороны России
Российские войска уничтожили оборонное предприятие в районе города Павлоград Днепропетровской области Украины. На заводе производили твердое ракетное топливо, взрывчатые вещества и порох для ВСУ. В Минобороны России не назвали наименование предприятия.
В Днепропетровской области находится Павлоградский химический завод (ПХЗ). Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс Украины, занимается производством ракетного вооружения.
С 2003 года ПХЗ определено в качестве главной организации по утилизации твердого ракетного топлива и боеприпасов на Украине. В начале 2020 года украинские власти заявили об остановке завода из-за отсутствия финансирования. Руководители ПХЗ уволили 687 человек.
Летом 2020 года правительство Украины и Совет нацбезопасности и обороны развернули программы производства ракетного топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха М", "Нептун", "Гром".
Двадцать четвертого апреля 2022 года Минобороны России заявили об уничтожении двух цехов предприятия.
крылатая ракета испытания - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 10:36
Еще одна ракета прилетела на завод в Харькове, где находились "Нептуны" - СМИВ пятницу, 21 октября был нанесен второй за день удар по харьковскому заводу "Коммунар", пишет Telegram-канал "Рыбарь"
 
НовостиУкраинаМинобороныПавлоградпредприятиецехаСпецоперация
 
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