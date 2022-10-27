https://ukraina.ru/20221027/1040202136.html
ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области
ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области - 27.10.2022 Украина.ру
ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области
В Днепропетровской области уничтожен завод по производству ракетного топлива. Об этом 27 октября сообщили на брифинге Минобороны России
2022-10-27T14:21
2022-10-27T14:21
2022-10-27T14:21
новости
украина
минобороны
павлоград
предприятие
цеха
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102846/94/1028469466_287:0:2065:1000_1920x0_80_0_0_bce73b22beece348daff8859ebe37c55.jpg
Российские войска уничтожили оборонное предприятие в районе города Павлоград Днепропетровской области Украины. На заводе производили твердое ракетное топливо, взрывчатые вещества и порох для ВСУ. В Минобороны России не назвали наименование предприятия.В Днепропетровской области находится Павлоградский химический завод (ПХЗ). Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс Украины, занимается производством ракетного вооружения. С 2003 года ПХЗ определено в качестве главной организации по утилизации твердого ракетного топлива и боеприпасов на Украине. В начале 2020 года украинские власти заявили об остановке завода из-за отсутствия финансирования. Руководители ПХЗ уволили 687 человек. Летом 2020 года правительство Украины и Совет нацбезопасности и обороны развернули программы производства ракетного топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха М", "Нептун", "Гром".Двадцать четвертого апреля 2022 года Минобороны России заявили об уничтожении двух цехов предприятия.
https://ukraina.ru/20221021/1039991658.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102846/94/1028469466_509:0:1842:1000_1920x0_80_0_0_1d87cd0130447031b222e13c5a02a4a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, минобороны, павлоград, предприятие, цеха, спецоперация
Новости, Украина, Минобороны, Павлоград, предприятие, цеха, Спецоперация
ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области
В Днепропетровской области уничтожен завод по производству ракетного топлива. Об этом 27 октября сообщили на брифинге Минобороны России
Российские войска уничтожили оборонное предприятие в районе города Павлоград Днепропетровской области Украины. На заводе производили твердое ракетное топливо, взрывчатые вещества и порох для ВСУ. В Минобороны России не назвали наименование предприятия.
В Днепропетровской области находится Павлоградский химический завод (ПХЗ). Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс Украины, занимается производством ракетного вооружения.
С 2003 года ПХЗ определено в качестве главной организации по утилизации твердого ракетного топлива и боеприпасов на Украине. В начале 2020 года украинские власти заявили об остановке завода из-за отсутствия финансирования. Руководители ПХЗ уволили 687 человек.
Летом 2020 года правительство Украины и Совет нацбезопасности и обороны развернули программы производства ракетного топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха М", "Нептун", "Гром".
Двадцать четвертого апреля 2022 года Минобороны России заявили об уничтожении двух цехов предприятия.