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В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров

В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров - 27.10.2022 Украина.ру

В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров

В Киеве и Киевской области ввели графики длительных экстренных отключений света. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе городской администрации Киева

2022-10-27T14:11

2022-10-27T14:11

2022-10-27T14:11

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Компания "Укрэнерго" ввела графики более длительных и экстренных отключений электричества для жителей Киева и области. Это вызвано дефицитом мощности в размере 30% энергопотребления, заявили в компании. Киевские власти заявили о якобы выводе из строя ряда объектов критической инфраструктуры страны. При помощи отключений в "Укрэнерго" рассчитывают не допустить полного обесточивания столицы. Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии с 6 до 11 утра и с 17 до 23 часов вечера. Юридическим лицам запретили освещать фасады офисов, ресторанов и торговых центров.

https://ukraina.ru/20221024/1040062605.html

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