В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров - 27.10.2022 Украина.ру
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В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров
В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров - 27.10.2022 Украина.ру
В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров
В Киеве и Киевской области ввели графики длительных экстренных отключений света. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе городской администрации Киева
2022-10-27T14:11
2022-10-27T14:11
новости
киев
освещение
электричество
украина
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Компания "Укрэнерго" ввела графики более длительных и экстренных отключений электричества для жителей Киева и области. Это вызвано дефицитом мощности в размере 30% энергопотребления, заявили в компании. Киевские власти заявили о якобы выводе из строя ряда объектов критической инфраструктуры страны. При помощи отключений в "Укрэнерго" рассчитывают не допустить полного обесточивания столицы. Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии с 6 до 11 утра и с 17 до 23 часов вечера. Юридическим лицам запретили освещать фасады офисов, ресторанов и торговых центров.
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Новости, Киев, освещение, электричество, Украина

В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров

14:11 27.10.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP / Efrem Lukatsky
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В Киеве и Киевской области ввели графики длительных экстренных отключений света. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе городской администрации Киева
Компания "Укрэнерго" ввела графики более длительных и экстренных отключений электричества для жителей Киева и области. Это вызвано дефицитом мощности в размере 30% энергопотребления, заявили в компании.
"Графики стабилизационных отключений, которые составлены накануне, больше не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и продолжительные отключения электроснабжения", - сообщили в пресс-службе компании.
Киевские власти заявили о якобы выводе из строя ряда объектов критической инфраструктуры страны. При помощи отключений в "Укрэнерго" рассчитывают не допустить полного обесточивания столицы.
Жителей Киева попросили снизить потребление электроэнергии с 6 до 11 утра и с 17 до 23 часов вечера. Юридическим лицам запретили освещать фасады офисов, ресторанов и торговых центров.
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Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно"Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 23 октября назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии
 
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