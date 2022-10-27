Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040192217.html
Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ
Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ - 27.10.2022 Украина.ру
Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ
Австралия присоединится к британской военной операции по подготовке украинских военнослужащих в январе 2023 года. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе министерства обороны Австралии
2022-10-27T11:24
2022-10-27T11:33
новости
австралия
минобороны
великобритания
инструкторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040192950_0:16:1920:1096_1920x0_80_0_0_24285355d3514e035fdff1b915dace6f.jpg
Австралия отправит 70 военных инструкторов в Великобританию для обучения украинских солдат. При этом на территорию Украины австралийские военнослужащие не попадут, уверяют в австралийском военном ведомстве. Австралия присоединится к военной операции по подготовке украинских войск Interflex в январе 2023 года. Объявление об учебной миссии стало последним обновлением в австралийском пакете военной помощи Украине. В операции примут участие военные инструкторы из Новой Зеландии, Канады и стран Европы. Австралийские власти передали Киеву 30 бронетранспортеров Bushmaster. Всего Украина получила 90 таких автомобилей. Киев получил от Канберры 655 млн долларов, в том числе 475 млн долларов военной помощи.
https://ukraina.ru/20221012/1039629856.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040192950_64:0:1771:1280_1920x0_80_0_0_9878f8d92df88433701be96bcf69f147.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, австралия, минобороны, великобритания, инструкторы
Новости, Австралия, Минобороны, Великобритания, инструкторы

Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ

11:24 27.10.2022 (обновлено: 11:33 27.10.2022)
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Австралия присоединится к британской военной операции по подготовке украинских военнослужащих в январе 2023 года. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе министерства обороны Австралии
Австралия отправит 70 военных инструкторов в Великобританию для обучения украинских солдат. При этом на территорию Украины австралийские военнослужащие не попадут, уверяют в австралийском военном ведомстве.
Австралия присоединится к военной операции по подготовке украинских войск Interflex в январе 2023 года. Объявление об учебной миссии стало последним обновлением в австралийском пакете военной помощи Украине. В операции примут участие военные инструкторы из Новой Зеландии, Канады и стран Европы.
Австралийские власти передали Киеву 30 бронетранспортеров Bushmaster. Всего Украина получила 90 таких автомобилей.
Киев получил от Канберры 655 млн долларов, в том числе 475 млн долларов военной помощи.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 08:19
Австралия готова обучать военнослужащих ВСУАвстралия рассматривает возможность участия своих военных в обучении военнослужащих киевского режима. Об этом заявил 12 октября премьер-министр страны Энтони Албанезе в интервью местной радиостанции Channel 7
 
НовостиАвстралияМинобороныВеликобританияинструкторы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ
11:24"Вечно недовольный Наполеон": российский актер рассказал о знакомстве с Зеленским
11:00Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel
10:44Сечин назвал поворотное событие, ключевое в международном давлении на Россию
10:41На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР
10:36Медведев рассказал, как украинцы стали разменной монетой в большой американской игре
10:26Солдаты Бундесвера отказываются от службы из-за конфликта на Украине
10:25В Запорожье поврежден объект энергетической инфраструктуры – власти
10:05Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на Украине
10:03Стремоусов: признаков подготовки наступления ВСУ на Херсон нет
09:58Отвергнутое предложение, наступление, удар по Шахтёрску. Главное на Украине на утро 27 октября
09:56Кризис назрел: готовы ли США вскрыть карты?
09:48Опрос в США показал, сколько американцев считают "обязанностью" страны помощь киевскому режиму
09:44С какой стороны ударит по Польше запущенный ею "репарационный бумеранг"
09:40В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай
09:39CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото
09:35Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотник
09:34Небензя призвал осудить страны, требующие расследования по БПЛА
09:30Отложенная "грязная" бомба. США не отказались от своих планов устроить провокацию
09:23"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России
Лента новостейМолния