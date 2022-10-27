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Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ

Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ - 27.10.2022 Украина.ру

Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ

Австралия присоединится к британской военной операции по подготовке украинских военнослужащих в январе 2023 года. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе министерства обороны Австралии

2022-10-27T11:24

2022-10-27T11:24

2022-10-27T11:33

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Австралия отправит 70 военных инструкторов в Великобританию для обучения украинских солдат. При этом на территорию Украины австралийские военнослужащие не попадут, уверяют в австралийском военном ведомстве. Австралия присоединится к военной операции по подготовке украинских войск Interflex в январе 2023 года. Объявление об учебной миссии стало последним обновлением в австралийском пакете военной помощи Украине. В операции примут участие военные инструкторы из Новой Зеландии, Канады и стран Европы. Австралийские власти передали Киеву 30 бронетранспортеров Bushmaster. Всего Украина получила 90 таких автомобилей. Киев получил от Канберры 655 млн долларов, в том числе 475 млн долларов военной помощи.

https://ukraina.ru/20221012/1039629856.html

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новости, австралия, минобороны, великобритания, инструкторы