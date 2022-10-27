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В Запорожье поврежден объект энергетической инфраструктуры – власти

В Запорожье поврежден объект энергетической инфраструктуры – власти - 27.10.2022 Украина.ру

В Запорожье поврежден объект энергетической инфраструктуры – власти

В результате ночного обстрела в Запорожье был поврежден объект энергетики, сообщил в своем Telegram-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев 27 октября

2022-10-27T10:25

2022-10-27T10:25

2022-10-27T10:25

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Утром Куртев дал более подробную информацию о том, что стекла повылетали в десяти многоквартирных домах и более десяти частных, без электричества осталась одна улица Запорожья.По его словам, "Запорожьеоблэнерго" занимается восстановлением электроснабжения, но на данный момент разрушения довольно значительные.Погибших и пострадавших нет.Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожье "превращается в Мариуполь": в промзонах украинские войска создают укрепрайоны, а в город приехали сотни иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима.

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новости, запорожье, энергетика, электричество, обстрелы, спецоперация