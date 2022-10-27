https://ukraina.ru/20221027/1040187435.html
В Запорожье поврежден объект энергетической инфраструктуры – власти
В Запорожье поврежден объект энергетической инфраструктуры – власти - 27.10.2022 Украина.ру
В Запорожье поврежден объект энергетической инфраструктуры – власти
В результате ночного обстрела в Запорожье был поврежден объект энергетики, сообщил в своем Telegram-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев 27 октября
2022-10-27T10:25
2022-10-27T10:25
2022-10-27T10:25
новости
запорожье
энергетика
электричество
обстрелы
спецоперация
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Утром Куртев дал более подробную информацию о том, что стекла повылетали в десяти многоквартирных домах и более десяти частных, без электричества осталась одна улица Запорожья.По его словам, "Запорожьеоблэнерго" занимается восстановлением электроснабжения, но на данный момент разрушения довольно значительные.Погибших и пострадавших нет.Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожье "превращается в Мариуполь": в промзонах украинские войска создают укрепрайоны, а в город приехали сотни иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожье, энергетика, электричество, обстрелы, спецоперация
Новости, Запорожье, энергетика, электричество, обстрелы, Спецоперация
В Запорожье поврежден объект энергетической инфраструктуры – власти
В результате ночного обстрела в Запорожье был поврежден объект энергетики, сообщил в своем Telegram-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев 27 октября
"Пострадали околицы Запорожья и пригород. Есть информация о возникновении пожара. Объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых домах вылетели стекла", - сообщил он ночью.
Утром Куртев дал более подробную информацию о том, что стекла повылетали в десяти многоквартирных домах и более десяти частных, без электричества осталась одна улица Запорожья.
По его словам, "Запорожьеоблэнерго" занимается восстановлением электроснабжения, но на данный момент разрушения довольно значительные.
Погибших и пострадавших нет.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожье "превращается в Мариуполь": в промзонах украинские войска создают укрепрайоны, а в город приехали сотни иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима.