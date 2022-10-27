Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
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Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на Украине
Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на Украине
Совет безопасности ООН не давал поручений секретариату организации проводить расследование по якобы иранским беспилотникам на Украине, а значит у этого органа нет права на проведение такого расследования. Такое заявление сделал постпред РФ Василий Небензя. Его слова 27 октября процитировали РИА Новости
2022-10-27T10:05
2022-10-27T10:05
новости
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Запад обвинил Россию в том, что Москва якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Франция, Британия и Германия попросили секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для соответствующего расследования, аргументировав это тем, что Тегеран не имел права торговать этим вооружением без предварительного одобрения СБ ООН. Россия и Иран опровергли обвинения.Небензя подчеркнул, что секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований, соответственно запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 устава ООН.
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Новости, Небензя, ООН, Расследование, БПЛА, Украина, Иран, Россия

Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на Украине

10:05 27.10.2022
 
© РИА Новости . Брайан Смит / Перейти в фотобанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Брайан Смит
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Совет безопасности ООН не давал поручений секретариату организации проводить расследование по якобы иранским беспилотникам на Украине, а значит у этого органа нет права на проведение такого расследования. Такое заявление сделал постпред РФ Василий Небензя. Его слова 27 октября процитировали РИА Новости
Запад обвинил Россию в том, что Москва якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Франция, Британия и Германия попросили секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для соответствующего расследования, аргументировав это тем, что Тегеран не имел права торговать этим вооружением без предварительного одобрения СБ ООН. Россия и Иран опровергли обвинения.
Небензя подчеркнул, что секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований, соответственно запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 устава ООН.
"Мы из раза в раз слышим от западных делегаций, что секретариат ООН якобы уполномочен заниматься мониторингом выполнения резолюции 2231. Эти заявления не соответствуют действительности. В пункте "2а" записки председателя Совета Безопасности, озаглавленной "Задачи Совета Безопасности в контексте резолюции 2231", прямо указано, что мониторингом выполнения данного документа уполномочен заниматься сам Совет Безопасности", - подчеркнул Небензя.
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