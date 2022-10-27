https://ukraina.ru/20221027/1040187080.html

Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на Украине

Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на Украине - 27.10.2022 Украина.ру

Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на Украине

Совет безопасности ООН не давал поручений секретариату организации проводить расследование по якобы иранским беспилотникам на Украине, а значит у этого органа нет права на проведение такого расследования. Такое заявление сделал постпред РФ Василий Небензя. Его слова 27 октября процитировали РИА Новости

2022-10-27T10:05

2022-10-27T10:05

2022-10-27T10:05

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Запад обвинил Россию в том, что Москва якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Франция, Британия и Германия попросили секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для соответствующего расследования, аргументировав это тем, что Тегеран не имел права торговать этим вооружением без предварительного одобрения СБ ООН. Россия и Иран опровергли обвинения.Небензя подчеркнул, что секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований, соответственно запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 устава ООН.

https://ukraina.ru/20221027/1040181623.html

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2022

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новости, небензя, оон, расследование, бпла, украина, иран, россия