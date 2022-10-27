https://ukraina.ru/20221027/1040183083.html

Небензя призвал осудить страны, требующие расследования по БПЛА

Небензя призвал осудить страны, требующие расследования по БПЛА - 27.10.2022 Украина.ру

Небензя призвал осудить страны, требующие расследования по БПЛА

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза осудить Германию, США, Великобританию и Францию, добивающихся от Секретариата расследования сюжета с беспилотниками на Украине

2022-10-27T09:34

2022-10-27T09:34

2022-10-27T09:38

бпла

новости

небензя

совбез оон

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101894/52/1018945240_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_8cb54bc55ad748856ccd7825c5e9fba0.jpg

"Призываем членов совета встать на защиту устава ООН, осудить подрывающие его действия западных делегаций, а также четко высказаться в пользу соблюдения Секретариатом статьи 100 устава и его мандата Секретариата в соответствии с установленными СБ в записке председателя S/2016/44 рамками", - сказал Небензя.Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергают эти обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бпла, новости, небензя, совбез оон, оон