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Небензя призвал осудить страны, требующие расследования по БПЛА
Небензя призвал осудить страны, требующие расследования по БПЛА - 27.10.2022 Украина.ру
Небензя призвал осудить страны, требующие расследования по БПЛА
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза осудить Германию, США, Великобританию и Францию, добивающихся от Секретариата расследования сюжета с беспилотниками на Украине
2022-10-27T09:34
2022-10-27T09:34
2022-10-27T09:38
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"Призываем членов совета встать на защиту устава ООН, осудить подрывающие его действия западных делегаций, а также четко высказаться в пользу соблюдения Секретариатом статьи 100 устава и его мандата Секретариата в соответствии с установленными СБ в записке председателя S/2016/44 рамками", - сказал Небензя.Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергают эти обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бпла, новости, небензя, совбез оон, оон
Небензя призвал осудить страны, требующие расследования по БПЛА
09:34 27.10.2022 (обновлено: 09:38 27.10.2022)
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза осудить Германию, США, Великобританию и Францию, добивающихся от Секретариата расследования сюжета с беспилотниками на Украине
"Призываем членов совета встать на защиту устава ООН, осудить подрывающие его действия западных делегаций, а также четко высказаться в пользу соблюдения Секретариатом статьи 100 устава и его мандата Секретариата в соответствии с установленными СБ в записке председателя S/2016/44 рамками", - сказал Небензя.
Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергают эти обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.
Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва.
Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.