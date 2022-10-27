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Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме

Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме - 27.10.2022 Украина.ру

Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме

Президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме 26 октября после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом

2022-10-27T07:45

2022-10-27T07:45

2022-10-27T07:45

джо байден

журналисты

новости

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На кадрах видно, как американский лидер улыбается, пока журналисты выкрикивают ему вопросы.После этого он посмотрел на одного из репортеров широко открытыми глазами и стал быстро шевелить губами, передразнивая попытки журналистов задать ему вопрос.Это далеко не первый случай, когда за Байденом, которому в этом году исполнится 80 лет, замечают странное поведение. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл свою соратницу Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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джо байден, журналисты, новости