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Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме
Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме - 27.10.2022 Украина.ру
Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме 26 октября после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом
2022-10-27T07:45
2022-10-27T07:45
2022-10-27T07:45
джо байден
журналисты
новости
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На кадрах видно, как американский лидер улыбается, пока журналисты выкрикивают ему вопросы.После этого он посмотрел на одного из репортеров широко открытыми глазами и стал быстро шевелить губами, передразнивая попытки журналистов задать ему вопрос.Это далеко не первый случай, когда за Байденом, которому в этом году исполнится 80 лет, замечают странное поведение. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл свою соратницу Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, журналисты, новости
Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме 26 октября после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом