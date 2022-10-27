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МИД РФ обвинил Украину в совершении военных преступлений при боевых действиях

МИД РФ обвинил Украину в совершении военных преступлений при боевых действиях - 27.10.2022 Украина.ру

МИД РФ обвинил Украину в совершении военных преступлений при боевых действиях

Использование Украиной мирных жителей как живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток образуют состав военных преступлений. Об этом заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов, передает 27 октября РИА Новости

2022-10-27T07:22

2022-10-27T07:22

2022-10-27T07:22

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"Вместе с тем термин "террористические методы" действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий. Речь идет об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации", — отметил Сыромолотов.Дипломат подчеркнул, что все это образует состав именно военных преступлений и "не имеет никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мид рф, преступления