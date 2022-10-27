"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне - 27.10.2022 Украина.ру
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"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне
"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне - 27.10.2022 Украина.ру
"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал изданию Украина.ру, в каких сферах медиа-пространства заняты молодые журналисты Херсона
2022-10-27T05:55
2022-10-27T05:55
новости
украина
эксперт
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Сейчас в Херсоне работает новая смена мужественных, очень смелых и отважных молодых людей, болеющих душой за свою малую родину, рассказывает Малькевич. Все они выпускники медиашколы, которую российский специалист организовали на освобожденных территориях.По словам медиаэксперта, эти ребята работают и получают удовольствие от этого, у них все получается очень хорошо. Правда некоторые из них вынуждены пока работать под вымышленными именами, но это не меняет сути, уверен Малькевич, они нашли себя в профессии и состоялись в ней.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, эксперт, журналисты
Новости, Украина, эксперт, журналисты

"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне

05:55 27.10.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Читать в
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал изданию Украина.ру, в каких сферах медиа-пространства заняты молодые журналисты Херсона
Сейчас в Херсоне работает новая смена мужественных, очень смелых и отважных молодых людей, болеющих душой за свою малую родину, рассказывает Малькевич. Все они выпускники медиашколы, которую российский специалист организовали на освобожденных территориях.
У нас ребята, девчонки, выпускники медиашколы нашей — мы не смогли, не успели торжественно провести награждение после завершения обучения, но они уже — минимум четверо — работают, в том числе и в телерадиокомпании "Таврия", и в SMМ-сфере, и в журналистике, и операторами. Представляете, как здорово?
Александр Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета
По словам медиаэксперта, эти ребята работают и получают удовольствие от этого, у них все получается очень хорошо.
Правда некоторые из них вынуждены пока работать под вымышленными именами, но это не меняет сути, уверен Малькевич, они нашли себя в профессии и состоялись в ней.
Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 09:25
"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов БелгородаЗападные СМИ молчат об обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, заявил американский журналист Парик Ланкастер, репортаж опубликован на YouTube
 
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06:00Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине
05:58Геннадий Онищенко: кто он
05:57Главное на 27 октября: в России и в мире
05:55"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне
05:45Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"
05:30Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной
05:20В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
05:15Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"
05:10Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях
05:00Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом
04:45"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях
04:35Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру
04:30Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово
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