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"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне
"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне - 27.10.2022 Украина.ру
"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал изданию Украина.ру, в каких сферах медиа-пространства заняты молодые журналисты Херсона
2022-10-27T05:55
2022-10-27T05:55
2022-10-27T05:55
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эксперт
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Сейчас в Херсоне работает новая смена мужественных, очень смелых и отважных молодых людей, болеющих душой за свою малую родину, рассказывает Малькевич. Все они выпускники медиашколы, которую российский специалист организовали на освобожденных территориях.По словам медиаэксперта, эти ребята работают и получают удовольствие от этого, у них все получается очень хорошо. Правда некоторые из них вынуждены пока работать под вымышленными именами, но это не меняет сути, уверен Малькевич, они нашли себя в профессии и состоялись в ней.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, эксперт, журналисты
"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал изданию Украина.ру, в каких сферах медиа-пространства заняты молодые журналисты Херсона
Сейчас в Херсоне работает новая смена мужественных, очень смелых и отважных молодых людей, болеющих душой за свою малую родину, рассказывает Малькевич. Все они выпускники медиашколы, которую российский специалист организовали на освобожденных территориях.
У нас ребята, девчонки, выпускники медиашколы нашей — мы не смогли, не успели торжественно провести награждение после завершения обучения, но они уже — минимум четверо — работают, в том числе и в телерадиокомпании "Таврия", и в SMМ-сфере, и в журналистике, и операторами. Представляете, как здорово?
Александр Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета
По словам медиаэксперта, эти ребята работают и получают удовольствие от этого, у них все получается очень хорошо.
Правда некоторые из них вынуждены пока работать под вымышленными именами, но это не меняет сути, уверен Малькевич, они нашли себя в профессии и состоялись в ней.
Полное интервью с медиаэкспертом читайте
на сайте Украина.ру.