https://ukraina.ru/20221027/1040169421.html

"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне

"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне - 27.10.2022 Украина.ру

"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал изданию Украина.ру, в каких сферах медиа-пространства заняты молодые журналисты Херсона

2022-10-27T05:55

2022-10-27T05:55

2022-10-27T05:55

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Сейчас в Херсоне работает новая смена мужественных, очень смелых и отважных молодых людей, болеющих душой за свою малую родину, рассказывает Малькевич. Все они выпускники медиашколы, которую российский специалист организовали на освобожденных территориях.По словам медиаэксперта, эти ребята работают и получают удовольствие от этого, у них все получается очень хорошо. Правда некоторые из них вынуждены пока работать под вымышленными именами, но это не меняет сути, уверен Малькевич, они нашли себя в профессии и состоялись в ней.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, эксперт, журналисты