Физик объяснил, что именно должна проверить МАГАТЭ на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
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Физик объяснил, что именно должна проверить МАГАТЭ на Украине
Физик объяснил, что именно должна проверить МАГАТЭ на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
Физик объяснил, что именно должна проверить МАГАТЭ на Украине
В информационном пространстве появилась информация о том, что Украина готовит провокацию с использованием "грязной бомбы". Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН с просьбой проверить Киев. Что именно и где конкретно Миссия должна будет узнать, в интервью изданию Украина.ру рассказал физик Борис Марцинкевич
2022-10-27T08:00
2022-10-27T08:00
новости
физик
магатэ
украина
бомба
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Инспекция МАГАТЭ предназначена именно для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле происходит на Украине, и узнать предстоит следующее.Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html
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новости, физик, магатэ, украина, бомба
Новости, физик, МАГАТЭ, Украина, бомба

Физик объяснил, что именно должна проверить МАГАТЭ на Украине

08:00 27.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В информационном пространстве появилась информация о том, что Украина готовит провокацию с использованием "грязной бомбы". Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН с просьбой проверить Киев. Что именно и где конкретно Миссия должна будет узнать, в интервью изданию Украина.ру рассказал физик Борис Марцинкевич
Инспекция МАГАТЭ предназначена именно для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле происходит на Украине, и узнать предстоит следующее.
"Пронумерована ли тепловыделяющая сборка (компонент устройства ядерного реактора), помещаемая в бассейн выдержки отработавшего ядерного топлива? Известна ли дата, когда ее загружали туда? Важно проверить наличие ее целостности, оболочки. Это сложно, но можно. Инспектора МАГАТЭ – люди более чем осведомленные, поэтому с этой работой они справятся. Я пока не вижу информации о том, что такая делегация будет отправлена на хранилище Чернобыльской АЭС и других. Надеюсь, что это будет. Внешняя инспекция, если приедет, разумеется, увидит любые расходы элементов", - объяснил специалист.
Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Борис Марцинкевич интервью
25 октября, 16:09
Борис Марцинкевич: Украинцы могут повторить Чернобыль на своей территории
 
НовостифизикМАГАТЭУкраинабомба
 
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