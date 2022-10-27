https://ukraina.ru/20221027/1040157701.html

Физик объяснил, что именно должна проверить МАГАТЭ на Украине

Физик объяснил, что именно должна проверить МАГАТЭ на Украине - 27.10.2022 Украина.ру

Физик объяснил, что именно должна проверить МАГАТЭ на Украине

В информационном пространстве появилась информация о том, что Украина готовит провокацию с использованием "грязной бомбы". Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН с просьбой проверить Киев. Что именно и где конкретно Миссия должна будет узнать, в интервью изданию Украина.ру рассказал физик Борис Марцинкевич

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:00

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физик

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Инспекция МАГАТЭ предназначена именно для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле происходит на Украине, и узнать предстоит следующее.Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, физик, магатэ, украина, бомба